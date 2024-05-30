Какой размер минимальной заработной платы ожидать в 2025 году — Finance.ua

Какой размер минимальной заработной платы ожидать в 2025 году Сегодня 09:01 — Личные финансы

Какой размер минимальной заработной платы ожидать в 2025 году

В Федерации профессиональных союзов Украины начали переговоры по установлению размера минимальной заработной платы на 2025 год.

В частности, ожидается рост ВВП по итогам 2024 года на уровне 3,5% и в 2025 году на 6%; инфляция (декабрь к декабрю) в 2024 году составит 8,3%, в 2025 году — 8,9%.

По подсчетам Министерства социальной политики фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 2025 году составит 9639 грн (в ценах апреля 2024 года этот показатель составил 8611 грн).

«И размер минимальной заработной платы должен быть не ниже этого показателя, однако решение о повышении минимальной заработной платы необходимо принимать с учетом реалий и финансовых возможностей бюджета», — отметили в Минсоцполитики.

В Министерстве финансов сообщили, что учитывая финансовые возможности Госбюджета, ситуацию в стране и другие факторы, в представленном в КМУ проекте Бюджетной декларации учтено установление минимальной заработной платы на 2025 год на уровне 8000 грн.

Относительно размера должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда ЕТС — на 2025 год он прогнозируется на уровне декабря 2024 года, который будет определен в конце текущего года.

Читайте также Как будет расти зарплата украинцев в течение следующих трех лет — прогноз НБУ

Первый заместитель председателя ОПО объединений профсоюзов Александр Шубин заявил, что Профсоюзная сторона предлагает искать решение по установлению размера минимальной заработной платы между двумя показателями:

фактическим размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом прогнозного индекса потребительских цен, озвученного во время переговоров Минсоцполитики (9639 грн в 2025 г.);

размером 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2024 года (по предварительным расчетам профсоюзов — 10 905 грн).

Также Александр Шубин отметил необходимость:

выравнивания должностного оклада (тарифной ставки) работника І т.р. ЕТС и минимальной заработной платы;

продолжения работы по оптимизации структуры и механизма определения минимальной заработной платы, которую Минэкономики начало в 2021 году;

актуализации минимальной заработной платы на протяжении 2025 года;

усиления роли коллективно-договорной составляющей.

В то же время, заместитель председателя ОПО работодателей Сергей Беленький высказался за повышение минимальной заработной платы в 2025 году до 8500 гривен (на 6% - 8,5% от текущего уровня в соответствии с инфляционными ожиданиями и возможностями государства).

Минимальная зарплата в 2024 году

Размер минимальной зарплаты закладывается в государственный бюджет. Так, на 2024 год установлены следующие показатели:

с 1 января — 7 100 грн в месячном размере или 42,60 грн в почасовом;

с 1 апреля — 8 тыс. грн и 48 грн в час.

Читайте также В каких странах самые высокие и самые низкие зарплаты

Согласно письму Министерства финансов от 07.08.2023 г. № 4 110−08−2/21 527 прогнозный размер минимальной заработной платы:

с 01 января 2025 года — 8370 грн;

с 01 января 2026 года — 8956 грн.

То есть в будущем минимальная зарплата будет расти.

Повышение минимальной зарплаты касается не только зарплаты, но и многих других выплат, таких как пособие по безработице и компенсация работодателям. Поэтому рост минимальной зарплаты в целом поддержит частное потребление, а значит, восстановление экономики.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.