Какой процент женщин занимает руководящие должности (опрос СЕО) — Finance.ua
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Какой процент женщин занимает руководящие должности (опрос СЕО)

Казна и Политика
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Какой процент женщин занимает руководящие должности (опрос СЕО)
Какой процент женщин занимает руководящие должности (опрос СЕО)
Вопрос достижения гендерного равенства в управлении бизнесом остается весомым вызовом для S-составляющей в ESG. Прогресс в этом вопросе в Украине в последние годы ощутим, ведь военные вызовы и всеобщее внимание к наличию гендерно сбалансированного руководства (в частности, как одно из требований стейкхолдеров) создают дополнительные благоприятные условия для развития женского лидерства.
Об этом говорится в исследовании kpmg.com, предоставленном finance.ua.
Как показало исследование, 17% украинских руководителей отчитываются о том, что в их компаниях доля женщин на руководящих должностях составляет более 50%. При этом большинство респондентов (51%) все же декларируют количество женщин на должностях С-уровня — до 30%.
Какой процент женщин занимает руководящие должности (опрос СЕО)

Как было в 2022 году

В исследовании 2022 года, которое описывало структуру исполнительных органов управления и наблюдательных советов 100 крупнейших компаний Украины по величине дохода, шла речь о том, что в 68 компаниях женщин в топ-менеджменте нет вовсе. Напротив, количество компаний с полностью женским составом управления составляет всего 6 из 100 компаний.
Какой процент женщин занимает руководящие должности (опрос СЕО)
Почти ¾ лидеров украинского бизнеса, принявших участие в опросе в 2024 году, считают, что гендерно сбалансированное лидерство положительное влияет на финансовые результаты компании.
В 2023 году 79% опрошенных СЕО в мире и 32% в Украине верили, что достижение гендерного равенства среди руководителей высшего звена поможет удовлетворить амбиции относительно роста бизнеса.
В 2024 году о связи между гендерным балансом в топ-менеджменте и ростом говорят уже 48% украинских СЕО. Поэтому, вероятно, эти факторы будут мотивировать СЕО делать определенные шаги для достижения такого баланса в будущем.
Какой процент женщин занимает руководящие должности (опрос СЕО)
Отвечая на вопрос: каким образом компания сегодня поддерживает гендерный баланс в руководящих должностях, 79% указали, что в их компаниях имеет место органическое продвижение.
Какой процент женщин занимает руководящие должности (опрос СЕО)
Вместе с тем, 57% СЕО активно поддерживают продвижение женщин, 41% лидеров ввели программы менторства. А вот квоты популярностью не пользуются — об их наличии в компаниях сообщили только 12% респондентов, а 55% считают их нецелесообразными.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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