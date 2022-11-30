Какой потолок цены на нефть станет ударом по бюджету рф: оценка эксперта — Finance.ua

Какой потолок цены на нефть станет ударом по бюджету рф: оценка эксперта Вчера 12:11 — Энергетика

Какой потолок цены на нефть станет ударом по бюджету рф: оценка эксперта

В ЕС продолжаются споры по поводу лимита цены на нефть из россии. Уровнем, который станет ударом для бюджета рф, является 30-40 долларов за баррель, пишет РБК Украина.

«Минимально приемлемым вариантом может быть ограничение цены на уровне максимум 50 долларов за баррель», — сказала аналитик Киевской школы экономики (КШЭ) Юлия Павицкая.

При этом она отметила, что установление ограничения на уровне 30-40 долларов за баррель станет действительно ударом для бюджета рф.

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Напомним, дипломаты «Большой семерки» (G7) и Европейского Союза обсуждают ограничение в размере от 65 до 70 долларов за баррель с целью ограничения доходов для финансирования военного наступления Москвы против Украины без нарушения мировых нефтяных рынков.

Но 28 ноября правительства ЕС не смогли договориться об ограничении, поскольку Польша настаивала на том, чтобы ограничение было ниже, чем было предложено G7.

Ограничение цен должно вступить в силу 5 декабря, когда также вступит в силу запрет ЕС на российскую нефть.

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