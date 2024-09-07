Какой отметки достигнет доллар в сентябре: прогноз эксперта — Finance.ua

Какой отметки достигнет доллар в сентябре: прогноз эксперта
Есть вероятность, что в сентябре курс доллара продемонстрирует резкий рост, как это было в июле. После скачка показателей произошла определенная коррекция.
Об этом сообщил кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский в комментарии «Факты».
Он отметил, что такая ситуация может быть сигналом о том, что произойдет сильное колебание. Поэтому в этом месяце есть вероятность резкого скачка курса доллара.
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Однако повышение валютного курса будет происходить постепенно, ведь полностью регулирует его НБУ.
Сколько будет стоить доллар в сентябре
Эксперт ожидает, что «ближайшая цель остается на отметке 42 грн за 1 $», и она уже может быть преодолена в сентябре 2024 года.
Справка Finance.ua:
- руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий ожидает, что среднегодовой курс американской валюты в 2024 году будет составлять 39,0, в 2025 году будет 41,9 (+7,5% р/с), а в 2026 году — 46,1 (+ 10,0% г/г);
- Замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса отмечает, что НБУ не даст курсу доллара резко повышаться. В компании до конца года ожидают курс 41−42 грн/доллар и не исключают, что он может вырасти до 42,5 грн/доллар;
- в июле НБУ поднял официальный курс доллара до 41,50 гривен. Однако потом в центробанке заявили, что курс уже угрожает ценовой стабильности, и начали его снижать. В последний месяц курс колеблется в пределах 41−41,35 грн/доллар. На 28 августа НБУ установил курс на уровне 41,30 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,7%.
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