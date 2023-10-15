Какой город получил титул «Зеленая столица Европы» в 2025 году — Finance.ua

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Какой город получил титул «Зеленая столица Европы» в 2025 году

Мир
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Какой город получил титул «Зеленая столица Европы» в 2025 году
Какой город получил титул «Зеленая столица Европы» в 2025 году
Европейская комиссия официально признала Вильнюс зеленой столицей Европы в 2025 году. Этот почетный титул, присвоенный литовской столице, признает ее приверженность к экологической устойчивости и провозглашает новую эру экологического сознания для города, пишет Made in Vilnius.
Немного о конкурсе. Конкурс проводится с 2008 года. Эта идея, призванная поощрить города быть как можно более дружественными к природе и создать более здоровую среду для самих граждан, возникла в меморандуме о взаимопонимании, подписанном пятнадцатью европейскими городами.
Подаваться на конкурс могут любые города. Обычно из претендентов выбирают десять лучших.
Оценивают их по семи критериям:
  1. качество воздуха,
  2. качество воды,
  3. уровень шума,
  4. управление отходами,
  5. развитие циркулярной экономики,
  6. содействие биоразнообразию,
  7. адаптация к изменению климата.
Затем Еврокомиссия выбирает трех финалистов.
В этом году в тройку вошли литовский Вильнюс, португальский Гимарайнш и австрийский Грац. Наиболее отличившемуся городу достается титул «зеленой столицы» и 600 000 евро на проведение ивентов и реализацию проектов.
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«Эта престижная награда — важная оценка для нашего города и подтверждение того, что мы идем в верном направлении. Мы стремимся к 2030-му сделать Вильнюс полностью климатически нейтральным городом», — говорит мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас.
Он добавил, что с каждым годом город уделяет все больше внимания поддержке биоразнообразия, смягчению влияния климата, более устойчивой мобильности и эффективному управлению городской жизнью. По мнению мэра столицы, энергонезависимости города необходимо уделить первостепенное значение.
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По материалам:
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