Какой город получил титул «Зеленая столица Европы» в 2025 году — Finance.ua

Какой город получил титул «Зеленая столица Европы» в 2025 году Сегодня 07:04 — Мир

Какой город получил титул «Зеленая столица Европы» в 2025 году

Европейская комиссия официально признала Вильнюс зеленой столицей Европы в 2025 году. Этот почетный титул, присвоенный литовской столице, признает ее приверженность к экологической устойчивости и провозглашает новую эру экологического сознания для города, пишет Made in Vilnius

Немного о конкурсе. Конкурс проводится с 2008 года. Эта идея, призванная поощрить города быть как можно более дружественными к природе и создать более здоровую среду для самих граждан, возникла в меморандуме о взаимопонимании, подписанном пятнадцатью европейскими городами.

Подаваться на конкурс могут любые города. Обычно из претендентов выбирают десять лучших.

Оценивают их по семи критериям:

качество воздуха, качество воды, уровень шума, управление отходами, развитие циркулярной экономики, содействие биоразнообразию, адаптация к изменению климата.

Затем Еврокомиссия выбирает трех финалистов.

В этом году в тройку вошли литовский Вильнюс, португальский Гимарайнш и австрийский Грац. Наиболее отличившемуся городу достается титул «зеленой столицы» и 600 000 евро на проведение ивентов и реализацию проектов.

«Эта престижная награда — важная оценка для нашего города и подтверждение того, что мы идем в верном направлении. Мы стремимся к 2030-му сделать Вильнюс полностью климатически нейтральным городом», — говорит мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас.

Он добавил, что с каждым годом город уделяет все больше внимания поддержке биоразнообразия, смягчению влияния климата, более устойчивой мобильности и эффективному управлению городской жизнью. По мнению мэра столицы, энергонезависимости города необходимо уделить первостепенное значение.

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Телеканал 24 По материалам:

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