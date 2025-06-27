Какой блог в Instagram об инвестициях самый лучший — результаты Fin Blogger Award — Finance.ua
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Какой блог в Instagram об инвестициях самый лучший — результаты Fin Blogger Award

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Какой блог в Instagram об инвестициях самый лучший — результаты Fin Blogger Award
Какой блог в Instagram об инвестициях самый лучший — результаты Fin Blogger Award
В столичном Unit. City состоялось вручение престижной награды — Fin Blogger Award 2025. Отметим, что эта премия проходит уже третий год подряд и каждый раз собирает много гостей. В этом году организаторами Fin Blogger Award стали порталы «Минфин» и «Биржевой университет».
Так, одной из номинаций, победителя которой определяли в рамках этой награды, была «Лучший инстаблог об инвестициях». В этом году на нее претендовали пять каналов, которые информируют украинцев о том, куда и когда лучше вкладываться, подробно разбирают азы инвестирования, а также проводят различные курсы по финансовой тематике.
В частности, у финансовых блогеров есть своя аудитория, которая доверяет их экспертным мнениям и рекомендациям. Инфлюенсеры в инвестиционной тематике часто делятся своим собственным опытом и советами, конкретными рекомендациями по покупке или продаже активов.
Итак, лучшим инстаблогом об инвестициях в рамках Fin Blogger Award 2025 стал канал Михаила Мезина — предпринимателя, инвестора, а также основателя образовательного проекта «Easy».
В настоящее время у канала Мезина — 35,5 тыс. подписчиков. В нем он проводит разнообразные воркшопы, рассказывает о том, когда следует начать инвестировать и что такое ETF.
Отметим, что по итогам 2024 года победителем этой номинации стала блогер, консультант по финансовой грамотности, открытию бизнеса — Анна Самойленко.
В 2023 году триумфатором награды «Лучший инстаблог об инвестициях» был признан биржевой спекулянт акциями Александр Королюк.
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
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