Какой блог в Instagram об инвестициях самый лучший — результаты Fin Blogger Award Сегодня 13:41

Какой блог в Instagram об инвестициях самый лучший — результаты Fin Blogger Award

В столичном Unit. City состоялось вручение престижной награды — Fin Blogger Award 2025 . Отметим, что эта премия проходит уже третий год подряд и каждый раз собирает много гостей. В этом году организаторами Fin Blogger Award стали порталы «Минфин» и «Биржевой университет».

Так, одной из номинаций, победителя которой определяли в рамках этой награды, была «Лучший инстаблог об инвестициях». В этом году на нее претендовали пять каналов, которые информируют украинцев о том, куда и когда лучше вкладываться, подробно разбирают азы инвестирования, а также проводят различные курсы по финансовой тематике.

В частности, у финансовых блогеров есть своя аудитория, которая доверяет их экспертным мнениям и рекомендациям. Инфлюенсеры в инвестиционной тематике часто делятся своим собственным опытом и советами, конкретными рекомендациями по покупке или продаже активов.

Итак, лучшим инстаблогом об инвестициях в рамках Fin Blogger Award 2025 стал канал Михаила Мезина — предпринимателя, инвестора, а также основателя образовательного проекта «Easy».

В настоящее время у канала Мезина — 35,5 тыс. подписчиков. В нем он проводит разнообразные воркшопы, рассказывает о том, когда следует начать инвестировать и что такое ETF.

Отметим, что по итогам 2024 года победителем этой номинации стала блогер, консультант по финансовой грамотности, открытию бизнеса — Анна Самойленко.

В 2023 году триумфатором награды «Лучший инстаблог об инвестициях» был признан биржевой спекулянт акциями Александр Королюк.

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