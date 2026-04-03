Какой банк признан самым устойчивым, карту лучшей и кто предлагает образцовую автогражданку в Украине. Результаты FinAwards-2026
В Киеве состоялось вручение наград в рамках ежегодной премии — FinAwards. Отметим, что это событие уже девять лет собирает деятелей, бизнес и их проекты и услуги, чтобы наградить лучших в сфере финансового мира.
Каждый год украинцы голосуют и определяют лучших в банковской сфере, среди МФО и страховых компаний, инвестиционных и финтех-компаний, YouTube и Telegram каналы, блогеров и инфлюенсеров.
В 2026 году победителей определяли по семи направлениям в более чем 40 номинациях. Пользователям и жюри был дан месяц, чтобы выбрать своего фаворита, а сами победители были объявлены 27 марта в Киеве.
Что было интересного перед церемонией?
Перед самой церемонией гостей мероприятия ожидал нетворкинг, где они за бокалом игристого могли пообщаться с коллегами и завести новые знакомства с лидерами рынка финансов. В качестве сюрприза — выступление легендарной группы «Скай».
После выступления группы «Скай» слово было предоставлено CEO компании Treeum Валерии Лунёвой. Она рассказала, что особенностью премии этого года является фокус на теме — «гонки лучших». Основной акцент сделали на «Формуле-1», ведь, как подчеркнула Лунёва, в этом виде спорта гонщики несутся к победе на бешеной скорости, а за каждым результатом стоит работа тысяч людей.
Также во время выступления Лунёва напомнила о символическом значении стальных наград победителям, которые вручаются уже четвертый год подряд.
«Вручение стальных наград победителям престижной премии FinAwards сегодня звучит особенно символично. Ибо сталь — это не только прочность материала, но и характер, который не ломается под давлением, особенно в период полномасштабной войны. Именно такими стали украинцы в самый тяжелый момент жизни: выносливыми, закаленными, несокрушимыми. Как эти награды проходят испытания огнем и временем, так и люди каждый день доказывают свою силу перед вызовами. Каждая такая награда — это не только о достижениях, но и о внутренней стали, которая держит страну», — отметила она.
Кроме этого, участники премии имели возможность приобщиться к важной благотворительной инициативе — аукциону для Легиона Север.
Кто забрал награды?
В этом году победителей определили по 37 номинациям в семи направлениях. Уже традиционно немало номинаций было посвящено банкам. Абсолютным лидером здесь стал ПУМБ, одержавший победу сразу в шести номинациях.
|Номинация
|1 место
|2 место
|3 место
|Устойчивы банк
|Креди Агриколь Банк
|Укрсиббанк
|Райффайзен Банк
|Народный банк
|àбанк
|monobank
|Глобус Банк
|Лучший депозит
|Идея Банк - "Для Своїх"
|ПУМБ - "Дохідний"
|Кредобанк - "Крафтовий"
|Лучший кредит наличными
|Идея Банк - "Зустрічна пропозиція для нових клієнтів"
|ПриватБанк
|Креди Агриколь Банк - "Свобода"
|Лучшая кредитная карта
|ПУМБ - "Всеможу Online"
|monobank - "Чорна картка"
|ПриватБанк - "Унверсальна"
|Карта №1 в кошельке
|monobank - "Чорна картка"
|ПУМБ - всеКАРТА
|àбанк - "АТБ"
|Лучшая премиальная карта
|ПУМБ - "Black Platinum"
|monobank - "Iron"
|Укрсиббанк - "Black edition"
|Лучший автокредит
|ПриватБанк - "Авто в кредит для фізичних осіб"
|Укргазбанк - "EkoDrive"
|Таскомбанк - "Авто Драйв"
|Лучший технологический проект в банковской сфере
|monobank
|RozetkaPay с «Оплата частинами від Rozetka»
|ПриватБанк
|Лучший банк для клиентов ФЛП
|monobank
|ПУМБ
|Идея Банк
|Лучший банк для юридических лиц
|ПУМБ
|Райффайзен Банк
|Сенс Банк
|Лучшее банковское мобильное приложение для физических лиц
|ПУМБ
|monobank
|àбанк
|Лучшее банковское мобильное приложение для бизнеса
|ПриватБанк
|monobank
|ПУМБ
|Лучший руководитель маркетинга (категория банков)
|Виктория Ващенко - monobank
|Ксения Сикорская - ПУМБ
|Алексей Мороз - Сенс Банк
|Лучший руководитель розничного бизнеса
|Дмитрий Полищук - ПУМБ
|Дмитрий Мусиенко - ПриватБанк
|Инна Тютюн - Сенс Банк
|Банкир года
|Сергей Черненко - ПУМБ
Достались награды и микрофинансовым организациям. В этом году лидерами «общего заезда нашей гонки Формулы-1» стали CreditCasa и Moneyveo, которые по четыре раза оказались в топ-3.
|Номинация
|1 место
|2 место
|3 место
|Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов
|CreditKasa
|Moneyveo
|Credit7
|Самый дешевый кредит МФО
|CreditKasa
|CreditPlus
|КредитБокс
|Лучшая МФО
|CreditPlus
|Moneyveo
|CreditKasa
|Лучшая программа лояльности
|Moneyveo - «Кешбек від Moneyveo»
|CreditPlus - «Щасливі години»
|Credit7
|Лучший руководитель маркетинга МФО
|Серафима Олина - Moneyveo
|Виталий Соловьев - CreditKasa
|Иван Подвисоцкий - «Авентус Украина»
|Лучший CEO МФО
|Владимир Довгаль - «Авентус Украина»
Также удалось определить лучших и в страховой сфере. Здесь пальма первенства по общему количеству раз попадания в топ-3 принадлежит СК Аркс.
|Номинация
|1 место
|2 место
|3 место
|Лучший продукт страховой компании: каско
|СК «Аркс»
|СК «Арсенал Страхование»
|ЧАО СК «ПЗУ Украина»
|Лучший продукт страховой компании: ДМС для бизнеса
|ЧАО СК «ПЗУ Украина»
|СК «Инго»
|СК «Аркс»
|Лучший продукт страховой компании: Автогражданка
|СК «Аркс»
|СК «Арсенал Страхование»
|НАСК «Оранта»
|Лучший клиентский сервіс
|СК «Аркс»
|СК «Инго»
|СК Vuso
|Лучший СЕО страховой компании
|Андрей Артюхов - СК Vuso
Победители в следующих номинациях тоже не остались без своих наград:
|Номинация
|1 место
|2 место
|3 место
|Лучшее мобильное Fintech приложение
|NovaPay
|EasyPay
|Univer
|Эксперт года FinTech рынка
|Алексей Рубан - NovaPay
|Алексей Авраменко - Easy Pay
|Юлия Старокожева - Райффайзен Банк
|Лучший технологический проект в сфере FinTech
|NovaPay
|Renome Smart
|RozetkaPay
|Лучший провайдер по приему онлайн-платежей
|ПриватБанк
|Portmone
|EasyPay
|Лучший провайдер по приему платежей в оффлайн
|EasyPay
|city24
|iPay.ua
|Лучший YouTube-канал о финансах
|УкрИнвестКлуб
|Зажги цели | Goals on Fire
|Binance Ukraine
|Лучший Telegram-канал о финансах
|О Бизнесе
|MPG: Бізнес
|Wallet Pro
|Лучшее инвестиционное предложение в классические активы
|ICU - «Гнучкий Фікс»
|Inzhur Reit
|NovaPay - корпоративные облигации
|Лучшее инвестиционное предложение в альтернативные активы
|Zeminvest
|Твоє Коло
|450 Group
|Инфлюенсер года Инвестиционного рынка
|Дмитрий Карпиловский
|Елена Набатова
|Андрей Журжий
Итак, премия FinAwards-2026 уже состоялась и еще раз подтвердила свой статус одного из ключевых событий финансового рынка Украины, объединяя как профессиональное сообщество, так и широкую аудиторию пользователей.
Открытость голосования и сочетание экспертной оценки с мнением клиентов позволяют из года в год максимально объективно определять лидеров финансовых отраслей. Именно такие инициативы не только чествуют лучших, но и задают стандарты развития, стимулируя компании к инновациям, прозрачности и повышению качества услуг для потребителей.
До встречи на FinAwards-2027!
Проведение нынешней премии FinAwards было бы невозможно без наших партнеров
Искренне благодарны всем спонсорам за помощь, ведь ваша поддержка важна для развития финансовых продуктов, клиентских сервисов, финтех-проектов и финансовой сферы Украины.
