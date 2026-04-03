Какой банк признан самым устойчивым, карту лучшей и кто предлагает образцовую автогражданку в Украине. Результаты FinAwards-2026

Нагороди знайшли лучших на FinAwards-2026
В Киеве состоялось вручение наград в рамках ежегодной премии — FinAwards. Отметим, что это событие уже девять лет собирает деятелей, бизнес и их проекты и услуги, чтобы наградить лучших в сфере финансового мира.
Каждый год украинцы голосуют и определяют лучших в банковской сфере, среди МФО и страховых компаний, инвестиционных и финтех-компаний, YouTube и Telegram каналы, блогеров и инфлюенсеров.
В 2026 году победителей определяли по семи направлениям в более чем 40 номинациях. Пользователям и жюри был дан месяц, чтобы выбрать своего фаворита, а сами победители были объявлены 27 марта в Киеве.

Что было интересного перед церемонией?

Перед самой церемонией гостей мероприятия ожидал нетворкинг, где они за бокалом игристого могли пообщаться с коллегами и завести новые знакомства с лидерами рынка финансов. В качестве сюрприза — выступление легендарной группы «Скай».
Фронтмен группы «Скай» Олег Собчук во время выступления на FinAwards-2026
После выступления группы «Скай» слово было предоставлено CEO компании Treeum Валерии Лунёвой. Она рассказала, что особенностью премии этого года является фокус на теме — «гонки лучших». Основной акцент сделали на «Формуле-1», ведь, как подчеркнула Лунёва, в этом виде спорта гонщики несутся к победе на бешеной скорости, а за каждым результатом стоит работа тысяч людей.
Также во время выступления Лунёва напомнила о символическом значении стальных наград победителям, которые вручаются уже четвертый год подряд.
«Вручение стальных наград победителям престижной премии FinAwards сегодня звучит особенно символично. Ибо сталь — это не только прочность материала, но и характер, который не ломается под давлением, особенно в период полномасштабной войны. Именно такими стали украинцы в самый тяжелый момент жизни: выносливыми, закаленными, несокрушимыми. Как эти награды проходят испытания огнем и временем, так и люди каждый день доказывают свою силу перед вызовами. Каждая такая награда — это не только о достижениях, но и о внутренней стали, которая держит страну», — отметила она.
CEO Treeum — Валерия Лунева
Кроме этого, участники премии имели возможность приобщиться к важной благотворительной инициативе — аукциону для Легиона Север.

Кто забрал награды?

В этом году победителей определили по 37 номинациям в семи направлениях. Уже традиционно немало номинаций было посвящено банкам. Абсолютным лидером здесь стал ПУМБ, одержавший победу сразу в шести номинациях.
Номинация 1 место 2 место 3 место
Устойчивы банк Креди Агриколь Банк Укрсиббанк Райффайзен Банк
Народный банк àбанк monobank Глобус Банк
Лучший депозит Идея Банк - "Для Своїх" ПУМБ - "Дохідний" Кредобанк - "Крафтовий"
Лучший кредит наличными Идея Банк - "Зустрічна пропозиція для нових клієнтів" ПриватБанк Креди Агриколь Банк - "Свобода"
Лучшая кредитная карта ПУМБ - "Всеможу Online" monobank - "Чорна картка" ПриватБанк - "Унверсальна"
Карта №1 в кошельке monobank - "Чорна картка" ПУМБ - всеКАРТА àбанк - "АТБ"
Лучшая премиальная карта ПУМБ - "Black Platinum" monobank - "Iron" Укрсиббанк - "Black edition"
Лучший автокредит ПриватБанк - "Авто в кредит для фізичних осіб" Укргазбанк - "EkoDrive" Таскомбанк - "Авто Драйв"
Лучший технологический проект в банковской сфере monobank RozetkaPay с «Оплата частинами від Rozetka» ПриватБанк
Лучший банк для клиентов ФЛП monobank ПУМБ Идея Банк
Лучший банк для юридических лиц ПУМБ Райффайзен Банк Сенс Банк
Лучшее банковское мобильное приложение для физических лиц ПУМБ monobank àбанк
Лучшее банковское мобильное приложение для бизнеса ПриватБанк monobank ПУМБ
Лучший руководитель маркетинга (категория банков) Виктория Ващенко - monobank Ксения Сикорская - ПУМБ Алексей Мороз - Сенс Банк
Лучший руководитель розничного бизнеса Дмитрий Полищук - ПУМБ Дмитрий Мусиенко - ПриватБанк Инна Тютюн - Сенс Банк
Банкир года Сергей Черненко - ПУМБ
Награда банка ПУМБ в номинации — «Лучшая кредитная карта»
Достались награды и микрофинансовым организациям. В этом году лидерами «общего заезда нашей гонки Формулы-1» стали CreditCasa и Moneyveo, которые по четыре раза оказались в топ-3.
Номинация 1 место 2 место 3 место
Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов CreditKasa Moneyveo Credit7
Самый дешевый кредит МФО CreditKasa CreditPlus КредитБокс
Лучшая МФО CreditPlus Moneyveo CreditKasa
Лучшая программа лояльности Moneyveo - «Кешбек від Moneyveo» CreditPlus - «Щасливі години» Credit7
Лучший руководитель маркетинга МФО Серафима Олина - Moneyveo Виталий Соловьев - CreditKasa Иван Подвисоцкий - «Авентус Украина»
Лучший CEO МФО Владимир Довгаль - «Авентус Украина»
Награда МФО CreditKasa в номинации — «Самый дешевый кредит МФО»
Также удалось определить лучших и в страховой сфере. Здесь пальма первенства по общему количеству раз попадания в топ-3 принадлежит СК Аркс.
Номинация 1 место 2 место 3 место
Лучший продукт страховой компании: каско СК «Аркс» СК «Арсенал Страхование» ЧАО СК «ПЗУ Украина»
Лучший продукт страховой компании: ДМС для бизнеса ЧАО СК «ПЗУ Украина» СК «Инго» СК «Аркс»
Лучший продукт страховой компании: Автогражданка СК «Аркс» СК «Арсенал Страхование» НАСК «Оранта»
Лучший клиентский сервіс СК «Аркс» СК «Инго» СК Vuso
Лучший СЕО страховой компании Андрей Артюхов - СК Vuso
Награда страховой «Аркс» в номинации — «Лучший продукт страховой компании: автогражданка»
Победители в следующих номинациях тоже не остались без своих наград:
Номинация 1 место 2 место 3 место
Лучшее мобильное Fintech приложение NovaPay EasyPay Univer
Эксперт года FinTech рынка Алексей Рубан - NovaPay Алексей Авраменко - Easy Pay Юлия Старокожева - Райффайзен Банк
Лучший технологический проект в сфере FinTech NovaPay Renome Smart RozetkaPay
Лучший провайдер по приему онлайн-платежей ПриватБанк Portmone EasyPay
Лучший провайдер по приему платежей в оффлайн EasyPay city24 iPay.ua
Лучший YouTube-канал о финансах УкрИнвестКлуб Зажги цели | Goals on Fire Binance Ukraine
Лучший Telegram-канал о финансах О Бизнесе MPG: Бізнес Wallet Pro
Лучшее инвестиционное предложение в классические активы ICU - «Гнучкий Фікс» Inzhur Reit NovaPay - корпоративные облигации
Лучшее инвестиционное предложение в альтернативные активы Zeminvest Твоє Коло 450 Group
Инфлюенсер года Инвестиционного рынка Дмитрий Карпиловский Елена Набатова Андрей Журжий
Валерия Лунева и Дмитрий Карпиловский
Итак, премия FinAwards-2026 уже состоялась и еще раз подтвердила свой статус одного из ключевых событий финансового рынка Украины, объединяя как профессиональное сообщество, так и широкую аудиторию пользователей.
Открытость голосования и сочетание экспертной оценки с мнением клиентов позволяют из года в год максимально объективно определять лидеров финансовых отраслей. Именно такие инициативы не только чествуют лучших, но и задают стандарты развития, стимулируя компании к инновациям, прозрачности и повышению качества услуг для потребителей.
До встречи на FinAwards-2027!
Проведение нынешней премии FinAwards было бы невозможно без наших партнеров
Искренне благодарны всем спонсорам за помощь, ведь ваша поддержка важна для развития финансовых продуктов, клиентских сервисов, финтех-проектов и финансовой сферы Украины.
Андрей Сурков
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
