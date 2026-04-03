Какой банк признан самым устойчивым, карту лучшей и кто предлагает образцовую автогражданку в Украине. Результаты FinAwards-2026 03.04.2026, 15:00

Нагороди знайшли лучших на FinAwards-2026

В Киеве состоялось вручение наград в рамках ежегодной премии — FinAwards. Отметим, что это событие уже девять лет собирает деятелей, бизнес и их проекты и услуги, чтобы наградить лучших в сфере финансового мира.

Каждый год украинцы голосуют и определяют лучших в банковской сфере, среди МФО и страховых компаний, инвестиционных и финтех-компаний, YouTube и Telegram каналы, блогеров и инфлюенсеров.

В 2026 году победителей определяли по семи направлениям в более чем 40 номинациях. Пользователям и жюри был дан месяц, чтобы выбрать своего фаворита, а сами победители были объявлены 27 марта в Киеве.

Что было интересного перед церемонией?

Перед самой церемонией гостей мероприятия ожидал нетворкинг, где они за бокалом игристого могли пообщаться с коллегами и завести новые знакомства с лидерами рынка финансов. В качестве сюрприза — выступление легендарной группы «Скай».

После выступления группы «Скай» слово было предоставлено CEO компании Treeum Валерии Лунёвой. Она рассказала, что особенностью премии этого года является фокус на теме — «гонки лучших». Основной акцент сделали на «Формуле-1», ведь, как подчеркнула Лунёва, в этом виде спорта гонщики несутся к победе на бешеной скорости, а за каждым результатом стоит работа тысяч людей.

Также во время выступления Лунёва напомнила о символическом значении стальных наград победителям, которые вручаются уже четвертый год подряд.

«Вручение стальных наград победителям престижной премии FinAwards сегодня звучит особенно символично. Ибо сталь — это не только прочность материала, но и характер, который не ломается под давлением, особенно в период полномасштабной войны. Именно такими стали украинцы в самый тяжелый момент жизни: выносливыми, закаленными, несокрушимыми. Как эти награды проходят испытания огнем и временем, так и люди каждый день доказывают свою силу перед вызовами. Каждая такая награда — это не только о достижениях, но и о внутренней стали, которая держит страну», — отметила она.

Кроме этого, участники премии имели возможность приобщиться к важной благотворительной инициативе — аукциону для Легиона Север.

Кто забрал награды?

В этом году победителей определили по 37 номинациям в семи направлениях. Уже традиционно немало номинаций было посвящено банкам. Абсолютным лидером здесь стал ПУМБ , одержавший победу сразу в шести номинациях.

Номинация 1 место 2 место 3 место Устойчивы банк Креди Агриколь Банк Укрсиббанк Райффайзен Банк Народный банк àбанк monobank Глобус Банк Лучший депозит Идея Банк - "Для Своїх" ПУМБ - "Дохідний" Кредобанк - "Крафтовий" Лучший кредит наличными Идея Банк - "Зустрічна пропозиція для нових клієнтів" ПриватБанк Креди Агриколь Банк - "Свобода" Лучшая кредитная карта ПУМБ - "Всеможу Online" monobank - "Чорна картка" ПриватБанк - "Унверсальна" Карта №1 в кошельке monobank - "Чорна картка" ПУМБ - всеКАРТА àбанк - "АТБ" Лучшая премиальная карта ПУМБ - "Black Platinum" monobank - "Iron" Укрсиббанк - "Black edition" Лучший автокредит ПриватБанк - "Авто в кредит для фізичних осіб" Укргазбанк - "EkoDrive" Таскомбанк - "Авто Драйв" Лучший технологический проект в банковской сфере monobank RozetkaPay с «Оплата частинами від Rozetka» ПриватБанк Лучший банк для клиентов ФЛП monobank ПУМБ Идея Банк Лучший банк для юридических лиц ПУМБ Райффайзен Банк Сенс Банк Лучшее банковское мобильное приложение для физических лиц ПУМБ monobank àбанк Лучшее банковское мобильное приложение для бизнеса ПриватБанк monobank ПУМБ Лучший руководитель маркетинга (категория банков) Виктория Ващенко - monobank Ксения Сикорская - ПУМБ Алексей Мороз - Сенс Банк Лучший руководитель розничного бизнеса Дмитрий Полищук - ПУМБ Дмитрий Мусиенко - ПриватБанк Инна Тютюн - Сенс Банк Банкир года Сергей Черненко - ПУМБ

Достались награды и микрофинансовым организациям. В этом году лидерами «общего заезда нашей гонки Формулы-1» стали CreditCasa и Moneyveo, которые по четыре раза оказались в топ-3.

Номинация 1 место 2 место 3 место Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов CreditKasa Moneyveo Credit7 Самый дешевый кредит МФО CreditKasa CreditPlus КредитБокс Лучшая МФО CreditPlus Moneyveo CreditKasa Лучшая программа лояльности Moneyveo - «Кешбек від Moneyveo» CreditPlus - «Щасливі години» Credit7 Лучший руководитель маркетинга МФО Серафима Олина - Moneyveo Виталий Соловьев - CreditKasa Иван Подвисоцкий - «Авентус Украина» Лучший CEO МФО Владимир Довгаль - «Авентус Украина»

Также удалось определить лучших и в страховой сфере. Здесь пальма первенства по общему количеству раз попадания в топ-3 принадлежит СК Аркс.

Номинация 1 место 2 место 3 место Лучший продукт страховой компании: каско СК «Аркс» СК «Арсенал Страхование» ЧАО СК «ПЗУ Украина» Лучший продукт страховой компании: ДМС для бизнеса ЧАО СК «ПЗУ Украина» СК «Инго» СК «Аркс» Лучший продукт страховой компании: Автогражданка СК «Аркс» СК «Арсенал Страхование» НАСК «Оранта» Лучший клиентский сервіс СК «Аркс» СК «Инго» СК Vuso Лучший СЕО страховой компании Андрей Артюхов - СК Vuso

Победители в следующих номинациях тоже не остались без своих наград:

Номинация 1 место 2 место 3 место Лучшее мобильное Fintech приложение NovaPay EasyPay Univer Эксперт года FinTech рынка Алексей Рубан - NovaPay Алексей Авраменко - Easy Pay Юлия Старокожева - Райффайзен Банк Лучший технологический проект в сфере FinTech NovaPay Renome Smart RozetkaPay Лучший провайдер по приему онлайн-платежей ПриватБанк Portmone EasyPay Лучший провайдер по приему платежей в оффлайн EasyPay city24 iPay.ua Лучший YouTube-канал о финансах УкрИнвестКлуб Зажги цели | Goals on Fire Binance Ukraine Лучший Telegram-канал о финансах О Бизнесе MPG: Бізнес Wallet Pro Лучшее инвестиционное предложение в классические активы ICU - «Гнучкий Фікс» Inzhur Reit NovaPay - корпоративные облигации Лучшее инвестиционное предложение в альтернативные активы Zeminvest Твоє Коло 450 Group Инфлюенсер года Инвестиционного рынка Дмитрий Карпиловский Елена Набатова Андрей Журжий

Итак, премия FinAwards-2026 уже состоялась и еще раз подтвердила свой статус одного из ключевых событий финансового рынка Украины, объединяя как профессиональное сообщество, так и широкую аудиторию пользователей.

Открытость голосования и сочетание экспертной оценки с мнением клиентов позволяют из года в год максимально объективно определять лидеров финансовых отраслей. Именно такие инициативы не только чествуют лучших, но и задают стандарты развития, стимулируя компании к инновациям, прозрачности и повышению качества услуг для потребителей.

