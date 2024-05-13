Каковы перспективы у РЭБ и РЭР в Украине — Finance.ua
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Каковы перспективы у РЭБ и РЭР в Украине

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Учитывая интенсивность войны в Украине и частое применение врагом БПЛА, использование средств РЭБ и РЭР стало очень важной задачей как военных, так и местных громад, стремящихся защитить объекты критической инфраструктуры. В первую очередь это касается средств тактического уровня.
Что касается оперативно-тактических систем, то здесь ситуация заключается в том, что большинство средств, имеющихся на вооружении ВСУ, было произведено в СССР.
Сейчас в Украине развивается производство тактических систем РЭБ и РЭР, и именно это направление должно активно прогрессировать в будущем. Кроме того, что оно действительно помогает в современной войне, оно еще не столь затратно, как оперативно-тактические системы.
Что касается будущего развития систем РЭБ, то у Украины есть потенциал. Однако, все еще есть нехватка специалистов. Также необходимы средства, чтобы развивать производственные мощности.
Главная задача состоит в том, чтобы разработать на государственном уровне эффективную стратегию, которая позволит идти вперед. Без сильных научно-исследовательских учреждений, подготовки специалистов и собственного производства современных радиоэлектронных компонентов развитие средств РЭБ в Украине невозможно.
Читайте больше в нашей статье:

Системы РЭБ и РЭР: что требуется Украине и каковы ее возможности в этом направлении

По материалам:
Finance.ua
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