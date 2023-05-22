Какими бывают криптобиржи, и как безопасно их выбрать — Finance.ua

Какими бывают криптобиржи, и как безопасно их выбрать Сегодня 08:00 — Криптовалюта

Какими бывают криптобиржи, и как безопасно их выбрать

Если в 2010-х крипта воспринималась как игрушка для гиков, то сегодня ею уже можно рассчитываться в магазинах, в частности, в Украине. На рассвете своего появления криптовалюты задумывались как внесистемный инструмент расчетов, а теперь они прекрасно вписываются в имеющуюся финансовую систему. Впрочем, чтобы войти в этот «прекрасный новый мир», нужно правильно выбрать биржу.

Об этом говорится в нашей статье:

Правильный выбор поможет новичкам минимизировать ошибки и защитит от финансовых потерь. Это как с банком — никто не понесет свои деньги в сомнительное учреждение, обслуживающее колумбийские наркокартели. Потому и к выбору криптовалютной биржи нужно подойти серьезно.

Криптобиржа — это площадка, где можно покупать и продавать криптовалюту, хранить и обменивать ее, класть под проценты и т. д.

Они бывают двух типов: централизованные (CEX — Centralized Exchange) и децентрализованные (DEX — Decentralized Exchange).

Принципиальное отличие между ними в том, что децентрализованные биржи не хранят средства пользователей и не контролируют сделки. Средства переводятся непосредственно с кошелька пользователя, который тот подключает к децентрализованной платформе.

Также у DEX нет процедуры верификации пользователей (KYC — Know your customer), что позволяет совершать сделки полностью анонимно, чем часто пользуются мошенники.

Безопасность

На первый взгляд оценить уровень безопасности криптобиржи — нелегко. Однако нужно поинтересоваться, какие протоколы и стандарты использует криптовалютная платформа, как и какие персональные данные хранит, насколько прозрачно ведет свою деятельность.

К примеру, основанная в 2012 году американская биржа Coinbase получила лицензию на деятельность во многих штатах США. Кроме того, она стала первой из криптовалютных бирж, вышедших на фондовый рынок.

Безусловно, перечень критериев поиска своей криптобиржи у каждого может быть индивидуальным, но безопасность — фундамент, с которого нужно начинать. На бирже каждый шаг должен быть безопасным — от момента внесения фиатной валюты на биржевой кошелек до момента начала торговли. Binance имеет международно признанную аккредитацию безопасности ISO/IEC 27 001. Компания получила ее после двух внешних аудитов своих систем информационной безопасности.

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