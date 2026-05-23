Какими были первые украинские деньги разных эпох (фото)

Как выглядели первые украинские деньги
За столетия украинские деньги не раз меняли свой вид — от шестиугольных слитков Руси до первых печатных банкнот времен независимости.
Какой путь прошла гривна в истории, пишет «Телеканал 24».

В НБУ рассказали, что чеканку собственной валюты на украинских землях начал киевский князь Владимир Великий. Именно на его монетах можно заметить первые изображения трезубца.
Характерными для таких денег стали портреты князей и исключительно древнерусские надписи, в то время как западные страны сначала пытались копировать римские образцы.
Монета-златник времен Киевской Руси, Фото: НБУ
Монета-серебряник времен Киевской Руси, Фото: НБУ
В период феодальной раздробленности чеканка собственных монет прекратилась, а роль денег выполняли преимущественно серебряные слитки, которые называли «гривнами».
Они имели разную форму, например, киевские были шестиугольными и весили 150 граммов.
Серебряный слиток — первая «гривна», Фото: НБУ
Государственная казначейская служба пишет, что слиток весом в гривну начали делить на части. Так в XIII веке появился «рубль» (якобы произошедший от слова «рубит»), ставший символом русской, а затем и советской монетной системы.

Какими были первые украинские банкноты

Во время национально-освободительной борьбы 1917 — 1921 годов одним из важных шагов для развития независимого государства стало создание собственной валюты и банковской системы.
Первой банкнотой самостоятельной Украины стал кредитный билет номиналом 100 рублей, выпущенный 5 января 1918 года. Эскиз купюры создал художник Георгий Нарбут. При работе над дизайном он использовал трезубец — символ со времен Руси.
Государственный кредитный билет в 100 гривен, Фото: НБУ
Тысяча карбованцев при гетмане Павле Скоропадском, Фото: НБУ
Уже совсем скоро, 1 марта 1918 года, Центральная Рада приняла закон о введении новой денежной единицы — гривны. Она делилась на 100 шагов и равнялась 0,5 рубля.
История денег независимой Украины фактически началась в 1991 году с отрывных купонов. После распада СССР страна осталась с рублями, контроль над эмиссией которых перешел к россии.
Именно поэтому в январе 1992 года в обращение параллельно была введена временная валюта — купоно-карбованець. Его планировали использовать всего несколько месяцев, однако фактически это длилось значительно дольше.
Купоно-рубль независимой Украины, Фото: НБУ
Официальной национальной валютой гривна стала только после денежной реформы 1996 года, когда НБУ ввел в обращение банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. Правда, работу над созданием купюр начали гораздо раньше — в 1992 году.
Первые деньги по дизайну художников Василия Лопаты и Бориса Максимова напечатали в Канаде и Великобритании.
Как выглядели гривны первого поколения
По материалам:
Телеканал 24
