Какими были первые украинские деньги разных эпох (фото)

Как выглядели первые украинские деньги

За столетия украинские деньги не раз меняли свой вид — от шестиугольных слитков Руси до первых печатных банкнот времен независимости.

Какой путь прошла гривна в истории, пишет «Телеканал 24».

НБУ рассказали, что чеканку собственной валюты на украинских землях начал киевский князь Владимир Великий. Именно на его монетах можно заметить первые изображения трезубца.

Характерными для таких денег стали портреты князей и исключительно древнерусские надписи, в то время как западные страны сначала пытались копировать римские образцы.

Монета-златник времен Киевской Руси, Фото: НБУ

Монета-серебряник времен Киевской Руси, Фото: НБУ

В период феодальной раздробленности чеканка собственных монет прекратилась, а роль денег выполняли преимущественно серебряные слитки, которые называли «гривнами».

Они имели разную форму, например, киевские были шестиугольными и весили 150 граммов.

Серебряный слиток — первая «гривна», Фото: НБУ

Государственная казначейская служба пишет , что слиток весом в гривну начали делить на части. Так в XIII веке появился «рубль» (якобы произошедший от слова «рубит»), ставший символом русской, а затем и советской монетной системы.

Какими были первые украинские банкноты

Во время национально-освободительной борьбы 1917 — 1921 годов одним из важных шагов для развития независимого государства стало создание собственной валюты и банковской системы.

Первой банкнотой самостоятельной Украины стал кредитный билет номиналом 100 рублей, выпущенный 5 января 1918 года. Эскиз купюры создал художник Георгий Нарбут. При работе над дизайном он использовал трезубец — символ со времен Руси.

Государственный кредитный билет в 100 гривен, Фото: НБУ

Тысяча карбованцев при гетмане Павле Скоропадском, Фото: НБУ

Уже совсем скоро, 1 марта 1918 года, Центральная Рада приняла закон о введении новой денежной единицы — гривны. Она делилась на 100 шагов и равнялась 0,5 рубля.

История денег независимой Украины фактически началась в 1991 году с отрывных купонов. После распада СССР страна осталась с рублями, контроль над эмиссией которых перешел к россии.

Именно поэтому в январе 1992 года в обращение параллельно была введена временная валюта — купоно-карбованець. Его планировали использовать всего несколько месяцев, однако фактически это длилось значительно дольше.

Купоно-рубль независимой Украины, Фото: НБУ

Официальной национальной валютой гривна стала только после денежной реформы 1996 года, когда НБУ ввел в обращение банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. Правда, работу над созданием купюр начали гораздо раньше — в 1992 году.

Первые деньги по дизайну художников Василия Лопаты и Бориса Максимова напечатали в Канаде и Великобритании.

Как выглядели гривны первого поколения

