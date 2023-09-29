Каким будет курс доллара в Украине на следующей неделе — Finance.ua

Каким будет курс доллара в Украине на следующей неделе Сегодня 20:02 — Валюта

Каким будет курс доллара в Украине на следующей неделе

Курс доллара в Украине на следующей неделе, со 2 по 8 октября, не продемонстрирует головокружительных скачков вверх или вниз, коридор валютных изменений будет находиться на уровне 37,5 — 39 грн/долл.

То есть ситуация на наличном валютном рынке будет оставаться в рамках рыночных ожиданий, спрогнозировал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

По его словам, несколько решений НБУ, в том числе и те, которые существенно смягчили валютные ограничения для осуществления валютных платежей за границу, а также расширили возможности банков и других финучреждений осуществлять продажу валютной наличности, сняли «напряжение», вызванное августовским ростом спроса.

«Именно поэтому можно ожидать, что на рынке сохранится баланс между покупателями и продавцами, что и станет залогом более или менее сознательных колебаний — без сногсшибательных скачков вверх или вниз. Ожидается, что на следующей неделе коридор валютных изменений будет на уровне 37,5 — 39 грн/долл. и 39,7 — 41 грн/евро, со спредом 0,1 — 0,3 грн (без учета обменных пунктов, где разница между покупкой и продажей может достигать 1 грн), а ежедневные колебания будут в пределах 0,3 — 0,5 грн», — сказал эксперт.

Как добавил банкир, важным аспектом остается дальнейшая либерализация рынка и возвращение плавающего курса. Лесовой считает, что столь важное решение станет результатом долговременной стабильности после анализа возможных краткосрочных и долгосрочных последствий. Таким образом, сохранение межкурсовой разницы на уровне 2 — 5% является в настоящее время вполне удовлетворительным.

«В целом на следующей неделе, если не возникнет неожиданных обстоятельств, которые пошатнули бы баланс между спросом и предложением, ситуация обещает оставаться стабильной и весьма прогнозируемой. По крайней мере, экономических причин для этого достаточно», — сказал Лесовой.

УНІАН По материалам:

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