Каким будет доллар в ближайшие месяцы — Finance.ua

Каким будет доллар в ближайшие месяцы Сегодня 11:01 — Валюта

Каким будет доллар в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы ожидать либерализации валютного обменного курса в Украине не стоит, доллар будет колебаться в пределах 37,5 — 39 гривен.

Такой прогноз сделала глава правления Лиги банков Украины Елена Коробкова.

Она считает, что Национальный банк пока не собирается отпускать гривну в свободное плавание. В первую очередь из-за дополнительных военных вызовов.

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«В ближайшие месяцы не стоит ожидать либерализации обменного курса. Среднесрочная политика регулятора будет определяться нерешенным вопросом „зернового коридора“ и экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Сейчас обменный курс колеблется на уровне 38 гривен за доллар, что не отличается от официального курса НБУ. Прогноз курсового коридора на ближайшую перспективу: 37,5 — 39 гривен», — сказала эксперт.

Главным фактором, влияющим на стабильность курсовых показателей, она назвала приток международной финансовой помощи. Благодаря этому Нацбанк не только может осуществлять интервенции на межбанковском валютном рынке, но и наращивать золотовалютные резервы. К примеру, в июне в Украину поступило $3,8 млрд, в июле — $5,3 млрд. В целом же с начала войны международные партнеры предоставили нам $60 млрд.

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«Сейчас резервы НБУ достигли пика — $41,7 млрд. Номинально — это исторический рекорд. Но с учетом инфляции доллара были периоды, когда мы имели в резервах и по $50 млрд в текущих ценах, — например, в 2008 и 2011 годах», — напомнила Коробкова.

Справка Finance.ua:

украинская гривна поднялась на седьмое место с конца в списке недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака. В начале года гривна была на четвертом месте;

Национальный банк отойдет от фиксированного валютного курса, как только разрешат соответствующие условия.



Укрінформ По материалам:

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