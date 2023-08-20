Какие земли Германии продолжают принимать украинских беженцев — Finance.ua

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Какие земли Германии продолжают принимать украинских беженцев

Личные финансы
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Какие земли Германии продолжают принимать украинских беженцев
Какие земли Германии продолжают принимать украинских беженцев
В Германии продолжает расти количество украинских беженцев. В июне убежище в этой стране получили более 20 тысяч человек.
Из-за большого потока людей в большинстве регионов не осталось свободного социального жилья. Какие земли Германии принимают украинцев, сообщает uahelp.wiki.
Каждая земля устанавливает свои правила распределения беженцев по городам и регионам внутри земли. Крупные города давно переполнены и не принимают украинцев, ищущих убежища, объясняют на странице международной команды волонтеров.
По последним данным, украинцы могут ехать в такие земли:
  • Баден-Вюртемберг (Baden-Württemberg);
  • Гессен (Hessen);
  • Рейнланд-Пфальц (Rheinland-Pfalz);
  • Саксония (Sachsen);
  • Тюрингия (Thüringen).
Список земель, которые принимают украинских беженцев, может меняться каждый день. Между федеральными землями существует соглашение о квотах приема беженцев. Земли, перевыполняющие свою квоту, могут временно «закрываться».
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Людей, прибывающих в лагеря в не принимающих землях, перенаправляют в те земли, которые принимают.
«Сейчас все квоты на границе, поэтому статус „земля принимает/не принимает“ может меняться несколько раз в течение дня, ни на что нельзя рассчитывать. Вам следует ехать в лагерь, где вас накормят, обогреют, дадут отдохнуть или переночевать и направят туда, где в этот момент готовы вас принять», — обращают внимание на странице проекта.
Крупнейшие пункты первичного приема — в Ганновере Messhalle или Берлине Tegel. Там также выдают бесплатный билет на поезд в следующий пункт назначения.

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По материалам:
РБК-Україна
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