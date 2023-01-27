Какие земли Германии принимают украинцев в конце января — Finance.ua
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Какие земли Германии принимают украинцев в конце января

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Германия предоставила убежище более чем 1 миллиону украинцев — люди до сих пор выбирают эту страну, спасаясь от войны. При этом большинство земель уже переполнено и доступное жилье там закончилось.
Об этом сообщается со ссылкой на страницу немецко-украинской ассоциации «Украинцы в Германии/Ukrainian Future».
По прибытии в Германию беженцы должны обратиться в пункты первичной регистрации, чтобы получить распределение по месту жительства, если у них нет адреса, где они смогут остановиться.
По данным ассоциации, по состоянию на 26 января 2023 года, украинских беженцев еще принимают следующие земли Германии:
  • Бавария: Ergolding — Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Эргольдинг);
  • Баден-Вюртемберг: Messe Sindelfingen — Mahdentalstraße 116, 71065 Sindelfingen (Зиндельфинген);
  • Хессен: Gießen — Rödgener Straße 91, 35394 Gießen (Гиссен);
  • Саксония: Meerane — Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane (Меране);
  • Тюрингия: Suhl — Weidbergstraße 24-26, 98527 Suhl (Зюль);
  • Саар: Lebach — Pommernstraße 1, 66822 Lebach (Лебах).
Украинцев предупреждают: другие земли украинских беженцев сейчас не принимают.
«Исключения есть, но очень редко. Вы можете получить распределение в не принимающую землю, только если у вас там есть: рабочий контракт, обучение, близкие родственники (супруг, несовершеннолетние дети)», — объясняют в ассоциации.
Также обращают внимание, что Гамбург официально не принимает беженцев от войны в Украине.
«Гамбург без жилья не принимает, перенаправляет в другие земли. Если есть жилье, где возможна прописка и есть письмо от арендодателя об этом, то иногда принимают, это как повезет», — пишут в Ukrainian Future.
Напомним, мы писали, что бесплатный проезд беженцев из Польши в Германию продлили до весны.

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По материалам:
РБК-Україна
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