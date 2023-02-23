Какие земли Германии принимают украинцев в конце февраля: новый перечень — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие земли Германии принимают украинцев в конце февраля: новый перечень

40
Убежище в Германии получили более миллиона украинцев. Хотя социального жилья в стране мало, список земель, где принимают наших беженцев, увеличился.
К концу февраля украинцев принимают в 8 федеральных землях.
Об этом сообщает немецко-украинская благотворительная ассоциация Ukrainian Future.

В каких землях украинцев принимают в лагеря

Сначала украинские беженцы прибывают в лагеря в Германии, а оттуда их распределяют по городам и муниципалитетам. Эти пункты временного приема имеют условия для комфортного проживания, где каждый сможет завершить оформление документов.
По состоянию на 21 февраля украинских беженцев принимали в следующих лагерях:
1. Берлин — Tegel (старый аэропорт);
2. Бавария — Ergolding Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Эргольдинг);
3. Тюрингія — Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);
4. Саксония: Meerane — Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane;
5. Баден-Вюртемберг:
  • Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);
  • Karlsruhe (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);
  • Freiburg (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg);
  • Ellwangen (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) — для сидячих и лежачих людей с инвалидностью;
  • Ulm (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).
6. Нижняя Саксония: Hannover Messehalle (Halle 27, Messegelände, 30521 Hannover);
7. Гессен: Gießen Ankunftshalle, Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen;
8. Северный Рейн-Вестфалия: Bochum (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung);
9. Шлезвиг-Гольштейн: Neumünster (Haart 148, 24539 Neumünster).
На странице ассоциации говорится, что Гамбург официально не принимает беженцев.
«Гамбург без жилья, где возможна прописка, не принимает, перенаправляет в другие земли. Если есть жилье, где возможна прописка и есть письмо от арендодателя об этом, то иногда принимают — как повезет. Но на прошлой неделе и без прописки некоторых приняли», — обращают внимание новоприбывшие.

Пенсия в Германии. Является ли это примером для Украины

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.