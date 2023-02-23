Какие земли Германии принимают украинцев в конце февраля: новый перечень — Finance.ua

Какие земли Германии принимают украинцев в конце февраля: новый перечень Сегодня 18:00

Убежище в Германии получили более миллиона украинцев. Хотя социального жилья в стране мало, список земель, где принимают наших беженцев, увеличился.

К концу февраля украинцев принимают в 8 федеральных землях.

Об этом сообщает немецко-украинская благотворительная ассоциация Ukrainian Future.

В каких землях украинцев принимают в лагеря

Сначала украинские беженцы прибывают в лагеря в Германии, а оттуда их распределяют по городам и муниципалитетам. Эти пункты временного приема имеют условия для комфортного проживания, где каждый сможет завершить оформление документов.

По состоянию на 21 февраля украинских беженцев принимали в следующих лагерях:

1. Берлин — Tegel (старый аэропорт);

2. Бавария — Ergolding Schindlerstraße 19, 84030 Ergolding (Эргольдинг);

3. Тюрингія — Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);

4. Саксония: Meerane — Seiferetziger Schulweg 10, 08393 Meerane;

5. Баден-Вюртемберг:

Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen);

Karlsruhe (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe);

Freiburg (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg);

Ellwangen (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) — для сидячих и лежачих людей с инвалидностью;

Ulm (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm).

6. Нижняя Саксония: Hannover Messehalle (Halle 27, Messegelände, 30521 Hannover);

7. Гессен: Gießen Ankunftshalle, Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen;

8. Северный Рейн-Вестфалия: Bochum (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung);

9. Шлезвиг-Гольштейн: Neumünster (Haart 148, 24539 Neumünster).

На странице ассоциации говорится, что Гамбург официально не принимает беженцев.

«Гамбург без жилья, где возможна прописка, не принимает, перенаправляет в другие земли. Если есть жилье, где возможна прописка и есть письмо от арендодателя об этом, то иногда принимают — как повезет. Но на прошлой неделе и без прописки некоторых приняли», — обращают внимание новоприбывшие.

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