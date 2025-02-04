Какие зарплаты в Верховной Раде, Кабмине и у таможенников — Finance.ua

Какие зарплаты в Верховной Раде, Кабмине и у таможенников Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Какие зарплаты в Верховной Раде, Кабмине и у таможенников

По итогам 2024 года зарплата выросла на 61% и кое-где достигает более 300 тыс. гривен.

Кто из чиновников и в каких отраслях получает самую большую и наименьшую зарплату, рассказывает Finance.ua.

В аппарате Верховной Рады, где насчитывается 830 сотрудников, в среднем получают зарплату 72,6 тыс. гривен. В то же время на руководящих должностях зарплата составляет около 211,7 тыс. гривен.

В Секретариате Кабинета Министров средняя зарплата составляет 65,5 тыс. гривен. Здесь работает 672 человека, из них руководство получает в среднем 132,9 тыс. гривен.

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Около 76,9 тыс. гривен получают работники аппарата Государственной таможенной службы. Здесь работают 583 человека. Зарплата руководителей ведомства в среднем составляет 120,2 тыс. гривен.

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Справка Finance.ua:

Напомним, средняя зарплата в Украине, по официальным данным Госстата, выросла за три квартала прошлого года и составляет 20 592 грн.

Согласно проекту госбюджета на 2025 год, ожидается, что средняя зарплата снова вырастет — до 24,4 тыс. гривен в месяц.

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