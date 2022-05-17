Какие выплаты предусмотрены сотрудникам за релокейт компании — Finance.ua

Какие выплаты предусмотрены сотрудникам за релокейт компании

Сегодня 16:02 — Личные финансы

Какие выплаты предусмотрены сотрудникам за релокейт компании

Большое количество компаний из-за военных действий вынуждены были переехать работать в более безопасные регионы страны вместе с работниками. Какие особенности такого перевода, на какие гарантии и выплаты могут рассчитывать работники, — рассказали специалисты robota.ua.

Сроки предупреждения, гарантии и компенсации

В мирное время переводить сотрудников на работу в другую местность совместно с компанией возможно только в случае, если они дали на это согласие. Те сотрудники, которые не соглашаются продолжать работу в другом населенном пункте, увольняются на основании п. 6 ст. 36 Кодекса (отказ сотрудника от перевода вместе с компанией, а также от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда) и получают выходное пособие (не менее средней месячной зарплаты) (ст. 44 Кодекса ).

В период действия военного положения уведомлять сотрудников о переводе заранее не требуется. Более того, в этот период работодатель имеет право перевести сотрудников на другую работу, не обусловленную ТД, без его согласия.

Однако для такого перевода есть ряд условий:

переводить сотрудников на работу в другие населенные пункты, на территории которых ведутся активные боевые действия, запрещено;

запрещается переводить сотрудников на работу, выполнять которую им не разрешает состояние здоровья;

такой перевод сотрудников разрешается только, чтобы предотвратить/ликвидировать последствия боевых действий, а также другие обстоятельства, которые угрожают/могут угрожать жизни или нормальным условиям жизни.

Оплачивается труд переведенных сотрудников на уровне не ниже средней зарплаты, которую они получали до перевода.

Сотрудникам, которые переведены на работу в другие населенные пункты, без их согласия гарантируются те же выплаты и компенсации, которые предусмотрены Постановлением для работников, переводимых на работу в другую местность по их согласию.

Выплаты за перевод на работу в другую местность

Согласно законодательству, сотрудники должны быть обеспечены следующими гарантиями и компенсациями:

компенсация стоимости проезда как сотруднику, так и членам его семьи (что касается порядка и размера, то они аналогичны тем, что определены законодательством для командировок);

расходы на перевозку имущества (до 500 кг на сотрудника и до 150 кг на каждого переезжающего члена семьи);

суточные выплаты сотруднику за каждый день пребывания в пути и на время обустройства (размер установлен законодательством о командировках);

единовременное пособие сотруднику в размере его месячного должностного оклада (тарифной ставки) по новому месту работы и каждому переезжающему члену семьи — в размере 25% единовременного пособия самого сотрудника;

зарплата за дни подготовки к переезду, пребывание в пути и обустройство на новом месте, но не более чем за 6 дней. Зарплата за эти дни оплачивается на основании должностного оклада (тарифной ставки) по новому месту работы.

Следует отметить, что вышеперечисленные выплаты сотруднику предусматриваются только в случае перевода на работу в другой населенный пункт. Если сотрудник работает дистанционно в любом месте по его выбору и переезжает в другую местность, он не может рассчитывать на указанные компенсации.

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