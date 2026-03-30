Какие технологические проекты в банковской сфере признали лучшими

Банковские технологии
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Банковские услуги активно цифровизуются, поэтому отдельная номинация премии была посвящена лучшим технологическим проектам в банковской сфере.

Замыкает тройку лидеров ПриватБанк, который может похвастаться тройкой технологических проектов.
  1. Обновленные Конверты в Приват24: в банке говорят, что они приносят 5% годовых на накопление от 3 тыс. грн с ежемесячной выплатой. Сервисом пользуется более 1 млн клиентов. Конверты можно «заклеивать», переводить деньги и оплачивать покупки напрямую через Apple Pay и Google Pay.
  2. AI-сервис в «Приват24 для бизнеса» создает платеж по фото или тексту за секунды. Достаточно загрузить счет или вставить реквизиты — ИИ автоматически заполняет платеж. Клиенту остается проверить и подписать.
  3. Биометрическая оплата FacePay — эту сеть «ПриватБанк» запустил вместе с «Авророй». Оплата доступна на кассах и self-checkout: без карты или телефона, только взгляд в камеру + PIN.
На второй строчке по результатам голосования оказалась RozetkaPay с «Оплата частями». Это embedded finance-сервис, интегрированный в Rozetka и Prom, позволяющий оформить рассрочку онлайн в несколько кликов, без бумаг и приложений. Клиенты имеют мгновенный доступ к функции, а также возможность совершать повторные покупки без онбординга. Это стабильная многобанковская инфраструктура с интеграцией с «Дією».
Первое место уверенно занял monobank Universal Bank с тремя проектами:
  1. Онбординг юрлиц без документов — клиенту нужно только заполнить анкету за 5 минут, а проверки проходят автоматически через госреестры и KYC. Функцию запустили в октябре 2025 года и с тех пор ею воспользовались более 700 компаний.
  2. «10 лимонов» — геймифицированная акция monobank с поиском виртуальных лимонов в приложении. Механика «найди первым» и розыгрыши, включая авто, значительно повысили частоту входов, вовлеченность, удержание и виральность продукта.
  3. «Общие карты» — функция, позволяющая владельцу счета мгновенно предоставить другому человеку доступ к расходам через отдельную виртуальную карту с лимитами. Решение для семьи и бизнеса повысило безналичные обороты и ретеншн, сохраняя полный контроль и конфиденциальность.
Светлана Вышковская
Также по теме
Также по теме
