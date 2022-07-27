Какие существуют основания для внеплановых проверок Гоструда — Finance.ua

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Какие существуют основания для внеплановых проверок Гоструда

Личные финансы
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Какие существуют основания для внеплановых проверок Гоструда
Какие существуют основания для внеплановых проверок Гоструда
В Гоструда рассказали, какие внеплановые меры государственного надзора (контроля) проводятся в период действия военного положения.
Среди них:
  • по обращению физического лица (лиц) о нарушении, вследствие которого был причинен ущерб его (их) правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства, с добавлением документов или их копий, подтверждающих такие нарушения (при наличии);
  • по поручению Премьер-министра Украины о проверке субъектов хозяйствования в соответствующей сфере в связи с выявленными системными нарушениями и/или наступлением события, которое оказывает значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей природной среды и обеспечение безопасности государства;
  • наступление аварии, смерти потерпевшего в результате несчастного случая или профессионального заболевания, что было связано с деятельностью предприятия;
  • по обращению должностных лиц органов местного самоуправления о нарушении субъектом хозяйствования требований законодательства;
  • по обращению Киевской городской военной администрации или областной военной администрации;
  • в связи с невыполнением предприятием предписаний об устранении нарушений требований законодательства, изданных после 1 мая 2022 года.

Справка Finance.ua:

  • с 19 июля отменен мораторий на проведение Гоструда мер контроля;
  • внесенные изменения предусматривают, в частности, что в период действия военного положения инспекторы труда могут проводить инспектирование работодателей по вопросам соблюдения требований Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»; законности прекращения трудовых договоров; выявления неоформленных трудовых отношений;
  • с начала войны в Гоструда поступили тысячи обращений граждан о нарушении их трудовых прав. Чаще всего работники обращаются по вопросам оплаты труда, незаконного увольнения или приостановки действия трудового договора, принудительного предоставления отпусков без сохранения заработной платы и т.д.
По материалам:
Finance.ua
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