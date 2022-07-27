Какие существуют основания для внеплановых проверок Гоструда — Finance.ua

Какие существуют основания для внеплановых проверок Гоструда Сегодня 12:01 — Личные финансы

Какие существуют основания для внеплановых проверок Гоструда

В Гоструда рассказали , какие внеплановые меры государственного надзора (контроля) проводятся в период действия военного положения.

Среди них:

по обращению физического лица (лиц) о нарушении, вследствие которого был причинен ущерб его (их) правам, законным интересам, жизни или здоровью, окружающей среде или безопасности государства, с добавлением документов или их копий, подтверждающих такие нарушения (при наличии);

по поручению Премьер-министра Украины о проверке субъектов хозяйствования в соответствующей сфере в связи с выявленными системными нарушениями и/или наступлением события, которое оказывает значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье человека, защиту окружающей природной среды и обеспечение безопасности государства;

наступление аварии, смерти потерпевшего в результате несчастного случая или профессионального заболевания, что было связано с деятельностью предприятия;

по обращению должностных лиц органов местного самоуправления о нарушении субъектом хозяйствования требований законодательства;

по обращению Киевской городской военной администрации или областной военной администрации;

в связи с невыполнением предприятием предписаний об устранении нарушений требований законодательства, изданных после 1 мая 2022 года.

Справка Finance.ua:

с 19 июля отменен мораторий на проведение Гоструда мер контроля;

внесенные изменения предусматривают, в частности, что в период действия военного положения инспекторы труда могут проводить инспектирование работодателей по вопросам соблюдения требований Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»; законности прекращения трудовых договоров; выявления неоформленных трудовых отношений;



с начала войны в Гоструда поступили тысячи обращений граждан о нарушении их трудовых прав. Чаще всего работники обращаются по вопросам оплаты труда, незаконного увольнения или приостановки действия трудового договора, принудительного предоставления отпусков без сохранения заработной платы и т.д.



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