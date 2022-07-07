Какие страны предоставляют украинцам наибольшее количество статусов временной защиты — Finance.ua
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Какие страны предоставляют украинцам наибольшее количество статусов временной защиты

Личные финансы
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Польша, а также Румыния и Болгария в мае предоставили наибольшее количество статусов временной защиты бежавшим от войны украинцам.
Об этом сообщил Евростат.
В мае 2022 года среди государств-членов ЕС Польша предоставила наибольшее количество статусов временной защиты бежавшим из Украины украинцам — 96 085.
За Польшей следуют Румыния (20 435) и Болгария (19 860). Евростат отмечает, что это следует из статистики по странам, по которым есть данные.
В мае 2022 года количество украинцев, получивших временную защиту, выросло в четырех странах ЕС, причем наибольший рост зафиксирован в Румынии и Дании (+9575 и +1040 по сравнению с апрелем 2022 года).
При этом в восемнадцати странах-членах ЕС количество снизилось, причем наибольшее снижение наблюдалось в Польше (-329 535 по сравнению с апрелем 2022 года), за ней следуют Болгария (-41 610) и Франция (-14 535).
По сравнению с численностью населения каждой страны-члена наибольший процент граждан Украины, которым предоставлена временная защита в мае, был зафиксирован в Литве (6,1 на тысячу жителей).
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По материалам:
Економічна Правда
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