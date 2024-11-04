Какие страны покупают украинский мед — Finance.ua

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Какие страны покупают украинский мед

Казна и Политика
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Какие страны покупают украинский мед
Какие страны покупают украинский мед
В первом полугодии 2024 года объем экспорта меда в страны ЕС составил 40,6 тыс. тонн стоимостью 70,7 млн ​​долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
По данным ведомства, большинство меда Украина экспортирует в страны Европейского Союза и США.
Отмечается, что поставками за границу меда занимаются сейчас около 72 украинских предприятий, которые должны соблюдать стандарты безопасности продукции, обеспечивать контроль остаточных веществ и пестицидов.
По данным Гостаможслужбы и Госстата экспорт меда в 2023 году составил 55,4 тыс. тонн на сумму 121,4 млн долл. США, в том числе в страны Европейского Союза — 45,8 тыс. тонн (93,6% общего экспорта) на сумму 94,9 млн долларов.

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По материалам:
Finance.ua
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