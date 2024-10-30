Какие страны имеют самые большие запасы золота (инфографика) — Finance.ua

Какие страны имеют самые большие запасы золота (инфографика) Сегодня 21:02 — Банковские металлы

Какие страны имеют самые большие запасы золота (инфографика)

Соединенные штаты и Германия являются лидерами по золотым резервам.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Всемирного золотого совета.

Возглавляют рейтинг Соединенные штаты с запасом 8 133,5 тонн, далее следует Германия — 3 351,5 тонн, МВФ — 2 814,0 тонн, Италия — 2 451,8 и Франция с запасами на уровне 2 436,9 тонн.

В первую 20 также вошли рф, Китай, Швейцария, Индия и Япония, Нидерланды, Турция, Европейский центральный банк, Тайвань, Польша, Португалия, Узбекистан, Саудовская Аравия, Великобритания и Казахстан.

Украину в этом перечне поместили на 61 позицию с запасом золота в 27,4 тонны.

Замыкает список из ста стран и финансовых учреждений Босния и Герцеговина — 1,5 тонны.

Инфографика: УНН

В целом мировой общий объем золота оценивается в 36 118,2 тонны, однако он включает не только запасы ста стран и организаций, которые вошли в октябрьский отчет, но и те запасы, которые принадлежат странам, которые не вошли в первую сотню и тем, которые не публикуют информацию о своих резервах.

Следует также добавить, что, несмотря на то, что отчет обнародован в октябре, фактически он отображает информацию за август этого года. Формируется отчет на основании международной финансовой статистики МВФ и других источников. Также, как уже указывалось, не все страны публикуют информацию о своих золотых резервах.

УНН По материалам:

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