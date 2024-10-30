Какие страны имеют самые большие запасы золота (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие страны имеют самые большие запасы золота (инфографика)

Банковские металлы
26
Какие страны имеют самые большие запасы золота (инфографика)
Какие страны имеют самые большие запасы золота (инфографика)
Соединенные штаты и Германия являются лидерами по золотым резервам.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Всемирного золотого совета.
Возглавляют рейтинг Соединенные штаты с запасом 8 133,5 тонн, далее следует Германия — 3 351,5 тонн, МВФ — 2 814,0 тонн, Италия — 2 451,8 и Франция с запасами на уровне 2 436,9 тонн.
В первую 20 также вошли рф, Китай, Швейцария, Индия и Япония, Нидерланды, Турция, Европейский центральный банк, Тайвань, Польша, Португалия, Узбекистан, Саудовская Аравия, Великобритания и Казахстан.

Читайте также: Валютные ОВГЗ или золото: что выгоднее сегодня

Украину в этом перечне поместили на 61 позицию с запасом золота в 27,4 тонны.
Замыкает список из ста стран и финансовых учреждений Босния и Герцеговина — 1,5 тонны.
Инфографика: УНН
Инфографика: УНН
В целом мировой общий объем золота оценивается в 36 118,2 тонны, однако он включает не только запасы ста стран и организаций, которые вошли в октябрьский отчет, но и те запасы, которые принадлежат странам, которые не вошли в первую сотню и тем, которые не публикуют информацию о своих резервах.
Следует также добавить, что, несмотря на то, что отчет обнародован в октябре, фактически он отображает информацию за август этого года. Формируется отчет на основании международной финансовой статистики МВФ и других источников. Также, как уже указывалось, не все страны публикуют информацию о своих золотых резервах.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.