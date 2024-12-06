Какие сейчас цены на мясо и прогнозируется ли дальнейшее удорожание — Finance.ua

Какие сейчас цены на мясо и прогнозируется ли дальнейшее удорожание Сегодня 20:44

В ноябре 2024 года по сравнению с октябрем цены на мясо почти не изменились. Розничные цены на основные виды мяса — говядину, свинину и курятину — остались на том же уровне.

Какие цены на мясо прогнозируются на ближайшее время

По словам научного сотрудника Института Аграрной экономики Натальи Копытец, исключение составляли цены на говяжьи ребра, которые увеличились на 11,2% - до 168,95 гривны за килограмм, сообщает 24 Канал . Кроме того, цена на куриные бедра, которые стали дешевле на 10,0% и стоят 112,5 гривны за килограмм.

«В течение года — ноябрь 2024 против соответствующего периода 2023 года — в продуктовых супермаркетах больше всего выросли розничные цены на говядину — ребра и гуляш. Они подорожали на 7,6−19,7% - до 168,95−302,40 гривны за килограмм. За этот же период произошло удорожание мяса без костей. Розничные цены на свиной ошеек выросли до 281,95 гривны за килограмм (+15,3%), свинину шашлык — до 261,37 гривны за килограмм (+19,5%), куриное филе — до 172,33 гривны за килограмм (+9,0%). Это обусловлено большими затратами человеческих ресурсов и электроэнергии для удаления костей», — говорит Копытец.

Остальные виды мяса с костью, по словам ученой, подешевели:

Розничные цены на свиную грудинку, свиную подчеревку и свиные ребра снизились за год на 4,8 — 11,3% и стоили 165,1 — 179,0 гривны за килограмм.

Куриные голени и куриные бедра подешевели на 3,6 — 4,9% и составили соответственно 77,4 гривны за килограмм и 112,5 гривны за килограмм. Цена на куриную тушку осталась на уровне прошлого года — 85,6 гривны за килограмм.

Более доступным для украинцев стал и национальный продукт — сало. Розничные цены на него за год снизились на 4,7% и составляют 234,00 гривны за килограмм.

«Увеличение производства свинины и курятины в 2024 году обусловило увеличение предложения этих видов мяса в розничной торговле, что, в свою очередь, повлекло за собой снижение розничных цен на них», — говорит Наталья Копытец.

В то же время, по ее словам, сокращение поголовья крупного рогатого скота, а затем и предложения говядины и телятины в торговой сети обуславливают рост цен на нее. Ведь рост производственных затрат — цен на корма, горючее и энергоресурсы — стимулирует производителей повышать цены.

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