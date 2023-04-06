Какие работники нужны в Киеве и какие зарплаты предлагают (инфографика) — Finance.ua

Какие работники нужны в Киеве и какие зарплаты предлагают (инфографика) Сегодня 20:00 — Личные финансы

Какие работники нужны в Киеве и какие зарплаты предлагают (инфографика)

По данным исследования Work.ua, в марте рынок труда продолжает демонстрировать положительную динамику роста: +14% к февралю. Самые популярные вакансии в Киеве — продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и администраторы. Также большой спрос на бухгалтеров, поваров, водителей.

Об этом говорится на портале work.ua.

Самая высокая конкуренция наблюдается в Киевской, Харьковской, Винницкой, Одесской и Волынской областях. Самая низкая — в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской и Кировоградской областях.

Средняя зарплата в Киеве — 18 500 грн. Это медиана заработных плат по данным из 40 475 вакансий, размещенных на Work.ua в Киеве за последние 3 месяца.

Напомним, в марте 2023 года оживился рынок труда Украины, в частности, количество вакансий росло быстрее, чем количество резюме. Впрочем, занятость оставалась низкой, это сдерживало увеличение доходов домохозяйств. Как отметили в НБУ, в марте рост количества резюме стабилизировался, а количество вакансий в основном продолжало расти.

Согласно опросу Центра Разумкова, у большинства (53%) за год доходы уменьшились, выросли только у 6%. Больше всего пострадали пожилые люди, жители территорий боевых действий и ВПЛ. Основной источник доходов — оплата труда (40% от постоянной работы, 8% от временной, 3% от собственного бизнеса).

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