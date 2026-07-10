Какие промышленные товары Украина экспортирует в ЕС и мир (инфографика) Сегодня 07:39

В 2025 году товарооборот Украины вырос до 125,1 млрд долларов, однако этот рост обеспечил преимущественно импорт. Объем экспорта сократился до 40,3 млрд. долларов, тогда как импорт вырос до 84,8 млрд. долларов. В результате дефицит внешней торговли увеличился до 44,4 млрд. долларов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования YC.Market.

По оценке Национального института стратегических исследований, в 2025 году товарный экспорт Украины сократился до $40,4 млрд, или на 3% год к году, тогда как импорт вырос на 20% - до $84,8 млрд. Дефицит торговли товарами углубился до $44,4 млрд, а коэффициент покрытия импорта экспортом снизился с 58,6%.

Также, по данным Национального института стратегических исследований, в 2025 году доля черных металлов в товарном экспорте Украины выросла с 7,4% до 8,3%, а доля древесины и древесных изделий — с 3,5% до 4,2%. В то же время, общее сокращение экспорта было связано прежде всего с уменьшением поставок аграрной и минеральной продукции.

Металлургия

Металлургический экспорт в 2025 году охватывает товары с разной степенью обработки — от сырья до продукции, которое можно использовать в производстве без дополнительной металлургической переработки.

Самый низкий уровень обработки железная руда — она экспортируется преимущественно в Китай, а также в Польшу, Словакию и Чехию. Далее в цепи — чугун и полуфабрикаты из нелегированной стали. Чугун покупают в основном США и Италия, а полуфабрикаты поставляются в Болгарию, Польшу и Турцию — страны, где продукцию используют для дальнейшего производства.

Отдельный сегмент — горячекатаный плоский прокат. Это продукция более глубокой обработки, применяемой в машиностроении, строительстве и трубном производстве. Основными покупателями такого проката являются Польша, Болгария, Италия и Словения.

Десять крупнейших компаний экспортировали по соответствующим кодам УКТ ВЭД (2601, 7201, 7207, 7208) 213,6 млрд грн. Первые три — ПАО «Запорожсталь», ООО «Донбасское ПТП» и ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» — формируют 162,2 млрд. грн., или 76% металлургического топ-10. Первые пять — 190 млрд грн, или 88,8%.

Целлюлозно-бумажная отрасль

Целлюлозно-бумажный экспорт охватывает и промежуточную, и готовую продукцию. К промежуточным товарам относятся крафт-бумага (код УКТ ВЭД 4804) и гофрированная бумага (код УКТ ВЭД 4808) — их используют для производства тары, коробок и упаковки. Такую продукцию Украина снабжает небольшими партиями в Великобританию, Китай, США, Турцию и Швейцарию.

Готовый сегмент представлен санитарно-гигиеническим (код УКТ ВЭД 4803) и мелованной бумагой (код УКТ ВЭД 4810). Санитарно-гигиеническая бумага экспортируется в Румынию и Польшу, мелованная — в Германию.

Первая десятка экспортеров целлюлозно-бумажной отрасли в абсолютных значениях значительно скромнее: 2 142,5 млн грн, или 2,1 млрд грн экспорта. Однако именно здесь концентрация самая высокая после первых трех строчек: ООО «Новаяэнергия», ООО РА «Академия» и ООО «Эковист» вместе формируют 1 700 млн грн, или 79% топ-10. Пять крупнейших компаний концентрируют 91% десятки экспорта.

Деревообработка

Деревообработка в этой выборке имеет широкий диапазон продукции — от топливной древесины до готовых строительных изделий. Низкий уровень обработки имеет топливная древесина (код УКТ ВЭД 4401): ее используют для энергетических нужд и поставляют в Румынию, Германию, Польшу, Данию, Италию и Грецию.

Промежуточный сегмент формируют обработанные лесоматериалы (код УКТ ВЭД 4407) — доска и брус, которые используются в строительстве или мебельном производстве. Такую продукцию Украина экспортирует в Турцию, Молдову, Польшу, Венгрию, Италию, страны Балтии, Румынии, Германии, Бельгии и Чехии.

Степень обработки выше у такой продукции: фанера, деревянные плиты, профилированная пылепродукция, а также столярные и плотничные строительные детали (коды УКТ ВЭД 4409, 4412, 4418) — двери, окна, паркет, плинтусы, штапики и наличники. Фанеру в основном покупают Польша, Нидерланды, Литва, Чехия, Румыния, Германия, Италия, Словакия и Австрия. Строительные детали поставляются в Польшу, Францию, Румынию, Чехию, Венгрию, Великобританию, Германию, Словакию, Швецию, Италию и страны Балтии. Профилированная продукция идет в Польшу, Румынию и Данию.

Такая структура делает деревообработку наиболее сбалансированной среди трех проанализированных направлений по глубине переработки. В отрасли находятся сырьевые позиции, промежуточная продукция и готовые изделия, которые попадают непосредственно в строительство и мебельное производство европейских стран.

Деревообрабатывающая десятка в выборке экспортировала 8,7 млрд. грн. Это в 4 раза больше, чем целлюлозно-бумажный топ-10, но в 24,5 раза меньше металлургического.

Лидером является ООО «Барлинек Инвест» с 1,9 млрд грн экспорта и долей 21,2%. Далее следуют ООО «Одек Украина» с 1,6 млрд грн и ООО «Резалт Украина» с 1,2 млрд грн. По финансовым показателям 9 из 10 компаний в таблице прибыльны; совокупная выручка десятки составляет 13,8 млрд грн, чистая прибыль — 0,7 млрд грн.

Выводы

Таким образом, анализ экспорта трех отраслей от аналитической команды YC. Market свидетельствует о постепенной, хотя и неравномерной, трансформации внешнеторговой модели Украины в сторону диверсификации рынков и повышении доли готовой продукции.

Экспорт металлургической продукции показывает четкую географическую специализацию. Азиатское направление доминирует в сырьевых товарах, американское и итальянское — в чугуне, а европейское — в прокате и полуфабрикатах. Это позволяет снижать зависимость от отдельных рынков, однако финансовые результаты остаются крайне нестабильными из-за волатильности цен и экологических регуляций ЕС.

Целлюлозно-бумажная промышленность, несмотря на небольшие абсолютные объемы, отличается высокой эффективностью и рентабельностью, сосредотачиваясь на нишевых европейских рынках санитарно-гигиенической и мелованной продукции.

Деревообрабатывающая отрасль, напротив, наиболее диверсифицирована как по ассортименту (от топливного сырья до готовых строительных деталей), так и по географии — от Турции до стран Балтии и Западной Европы. В целом, несмотря на логистические вызовы и блокирование границ, украинский экспорт постепенно движется от сырьевой модели к продукции с более высокой добавленной стоимостью, что соответствует стратегическим целям государства, однако требует дальнейших инвестиций в модернизацию и развитие альтернативных маршрутов.

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