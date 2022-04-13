Какие продукты больше всего подорожали в марте (таблица Госстата) — Finance.ua
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Какие продукты больше всего подорожали в марте (таблица Госстата)

Сегодня 15:32Личные финансы
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Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в марте 2022 года. За последний месяц больше всего подорожали овощи.
Об этом сообщается на сайте Госстата.
По сравнению с февралем лук подорожал на 33,7% до 19,4 гривны за килограмм, морковь — на 27,3% до 20,1 гривны за килограмм, картофель — на 22,6% до 11,7 гривны за килограмм.
  • Крупа гречневая подорожала на 11,4% до 54,2 гривны за килограмм;
  • свинина подорожала на 5,7% до 130,6 гривны за килограмм;
  • сало — на 8,5% до 116,4 гривны за килограмм;
  • рыба мороженая на 8,2% — до 114,5 гривны за килограмм.
таблица Госстата таблица Госстата

Справка Finance.ua:

  • Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что если сравнивать довоенные ожидания по инфляции с реальным положением дел, то отклонение умеренное. По его словам, оценка инфляции в НБУ производится на основе веб-скрепинга. «Если говорить о марте, то мы оценили изменение инфляции в 2,1% за месяц. Ее показатель год к году составил 11,1%, базовая инфляция — 8,5%. Причины подорожания ясны — логистические проблемы и рост производственных издержек», — сказал он.
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По материалам: Finance.ua
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