Какие предприниматели могут воспользоваться упрощенным режимом регулирования трудовых отношений — Finance.ua

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Какие предприниматели могут воспользоваться упрощенным режимом регулирования трудовых отношений

Личные финансы
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Какие предприниматели могут воспользоваться упрощенным режимом регулирования трудовых отношений
Какие предприниматели могут воспользоваться упрощенным режимом регулирования трудовых отношений
Летом прошлого года предприниматели получили возможность работать в упрощенном режиме регулирования трудовых отношений, введенном для малого и среднего предпринимательства.
Об этом напоминает Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда.
Упрощенный режим может применяться в отношениях между работниками и работодателями исключительно на добровольной основе.

Что предусматривает упрощенный режим регулирования трудовых отношений

Такой режим предполагает возможность установления личных условий труда работника непосредственно в трудовом договоре.
В условиях упрощенного режима и при условии, что это не противоречит другим положениям этого Кодекса, законов о труде Украины стороны трудового договора могут по своему усмотрению по взаимному согласию урегулировать свои отношения в части возникновения и прекращения трудовых отношений, системы оплаты труда, норм труда, размера заработной платы с учетом установленной законом минимальной заработной платы, надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат, норм рабочего времени и отдыха с соблюдением нормальной продолжительности рабочего времени в неделю, продолжительности еженедельного непрерывного отдыха и других прав и гарантий.

Кто может воспользоваться упрощенным режимом

Упрощенный режим регулирования трудовых отношений применяется к возникающим трудовым отношениям:
  • между работником и работодателем, являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с законом со средним количеством работников за отчетный период (календарный год) не более 250 человек;
  • между работодателем и работником, размер заработной платы которого за месяц составляет более восьми размеров минимальной заработной платы, установленной законом.
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По материалам:
Finance.ua
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