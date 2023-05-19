Какие предприниматели могут воспользоваться упрощенным режимом регулирования трудовых отношений — Finance.ua

Какие предприниматели могут воспользоваться упрощенным режимом регулирования трудовых отношений Сегодня 09:15 — Личные финансы

Какие предприниматели могут воспользоваться упрощенным режимом регулирования трудовых отношений

Летом прошлого года предприниматели получили возможность работать в упрощенном режиме регулирования трудовых отношений, введенном для малого и среднего предпринимательства.

Об этом напоминает Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда.

Упрощенный режим может применяться в отношениях между работниками и работодателями исключительно на добровольной основе.

Что предусматривает упрощенный режим регулирования трудовых отношений

Такой режим предполагает возможность установления личных условий труда работника непосредственно в трудовом договоре.

В условиях упрощенного режима и при условии, что это не противоречит другим положениям этого Кодекса, законов о труде Украины стороны трудового договора могут по своему усмотрению по взаимному согласию урегулировать свои отношения в части возникновения и прекращения трудовых отношений, системы оплаты труда, норм труда, размера заработной платы с учетом установленной законом минимальной заработной платы, надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат, норм рабочего времени и отдыха с соблюдением нормальной продолжительности рабочего времени в неделю, продолжительности еженедельного непрерывного отдыха и других прав и гарантий.

Кто может воспользоваться упрощенным режимом

Упрощенный режим регулирования трудовых отношений применяется к возникающим трудовым отношениям:

между работником и работодателем, являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с законом со средним количеством работников за отчетный период (календарный год) не более 250 человек;

между работодателем и работником, размер заработной платы которого за месяц составляет более восьми размеров минимальной заработной платы, установленной законом.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.