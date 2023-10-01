Какие права имеют беременные женщины — Finance.ua

Какие права имеют беременные женщины Сегодня 19:00 — Личные финансы

Какие права имеют беременные женщины

отпуск по беременности и родам позже чем за 70 дней до ожидаемой даты родов, а также переносить неиспользованные дни отпуска на период после родов. Законом Украины от 13 июля 2023 года № 3238-IX предоставлено право трудоустроенным женщинам, в случае отсутствия медицинских противопоказаний, по собственному желанию начинатьа также переносить неиспользованные дни отпуска на период после родов.

При этом общая продолжительность такого отпуска, предусмотренная законодательством, не изменится.

Об этом пишет «Кадровик».

Согласно внесенным настоящим законом изменениям (как примеру), женщина сможет использовать 20 дней отпуска до ожидаемой даты родов и 106 дней — после, общая продолжительность отпуска останется неизменной и составит 126 дней.

Если женщина не желает начинать такой отпуск позже или имеются медицинские противопоказания, будет действовать «стандартное» распределение дней отпуска до и после родов.

Законом № 3238 внесен ряд изменений в такие законодательные акты Украины (в вопросе возможности переноса женщиной части отпуска в связи с беременностью и родами):

Кодекс законов о труде Украины; далее — КЗоТ (ст.179);

Закон Украины от 28 февраля 1991 года № 796-ХІІ «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» (ст. 30);

Закон Украины от 15 ноября 1996 г. № 504/96-ВР «Об отпусках» (ст. 17);

Закон Украины от 23 сентября 1999 года № 1105-ХІV «Об общеобязательном государственном социальном страховании» (ст. 18).

не может отказать работнице в предоставлении отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста даже при приостановлении действия трудового договора, а также не может уволить ее во время таких отпусков — статьи 12 и 5 Закона Украины от 15 марта 2022 года Отмечаем, что в период действия военного положения работодательпо беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста даже при приостановлении действия трудового договора, а также не может уволить ее во время таких отпусков — статьи 12 и 5 Закона Украины от 15 марта 2022 года № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» (далее — Закон № 2136).

Таким образом, несмотря на приостановление действия трудового договора, работнице должно быть начислено и выплачено пособие по беременности и родам с учетом изменений в законодательстве.

Запрещается увольнение по инициативе работодателя беременных женщин и женщин, у которых есть дети до трех лет (до шести лет), одиноких матерей при наличии ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Но это не касается случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение с обязательным трудоустройством.

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