Какие налоги нужно заплатить за подарки в 2026 году, чтобы не попасть на штраф

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 грн. Именно от этой цифры зависит не облагаемая налогом стоимость подарков.

Рассказываем, как не попасть на штраф, получив подарок, со ссылкой на адвоката Богдана Янкива.

Какая сумма в 2026 году

Стоимость подарков (в том числе призов победителям и призерам спортивных соревнований), не облагаемая НДФЛ и военным сбором, равна 25% минимальной заработной платы на 1 января отчетного года в расчете на месяц. Для 2026 года эта сумма составляет 2 161,75 грн.

Что это значит

Если за месяц физическое лицо получило подарок в неденежной форме стоимостью до 2 161,75 грн — никаких налоговых последствий не возникает. Ни НДФЛ, ни военного сбора платить не нужно.

При превышении предельной суммы

По словам адвоката, действует весьма логичный принцип: если стоимость неденежного подарка превышает 2 161,75 грн в месяц, облагается налогом не вся стоимость подарка, а только сумма превышения. Это немаловажный момент, который часто толкуют неверно.

Пример

Если работник получил от работодателя подарок стоимостью 3000 грн, то налогообложению подлежит только разница: 3000 — 2161,75 = 838,25 грн. Эта сумма становится базой для начисления налогов.

Ставки, применяемые к сумме превышения:

18% НДФЛ — с учетом так называемого «натурального» коэффициента, если налог уплачивается за счет налогового агента;

5% военного сбора.

Как объясняет эксперт, когда физическое лицо получает доход в неденежной форме — то есть, условно говоря, не «живые» деньги, а вещь или услугу — у него нет возможности самостоятельно уплатить из этого дохода НДФЛ. Налог за нее платит налоговый агент.

Чтобы правильно определить сумму НДФЛ в таком случае, налогооблагаемую базу увеличивают с помощью «натурального» коэффициента. Его применение позволяет корректно рассчитать налог с учетом того, что сам налог тоже является частью дохода получателя.

«Проще говоря, коэффициент „разворачивает“ сумму так, чтобы после удержания 18% НДФЛ получатель все равно получил полную стоимость подарка. Без этого механизма расчет был бы математически некорректным», — говорит эксперт.

