Какие модели машин из Америки выбирают украинцы — Finance.ua

Какие модели машин из Америки выбирают украинцы Сегодня 21:48 — Личные финансы

Какие модели машин из Америки выбирают украинцы

В течение января-июня из стран Америки украинцы привезли 29,1 тыс. подержанных легковушек. Это — 9,8% от общего количества импортируемых в течение этого периода автомобилей из-за рубежа.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Большинство (95,9%) машин привезли из США, 4% приобрели в Канаде. Несколько штук прибыло из Мексики. Большинство «американцев» украинцы покупали на страховых аукционах после ДТП.

Число и доля машин из Америки существенно сократилось с началом полномасштабной войны. После временного блокирования работы морских портов доставка усложнилась и подорожала. Это сделало покупку подержанного автомобиля из Америки менее выгодным. Большинство машин, импортировавшихся в течение марта-июня, были приобретены еще до начала вторжения.

Инфографика: Института исследований авторынка

Цена на машины из Америки

Аналитика базируется на статистике Государственной таможенной службы, где указана таможенная стоимость, указанная в декларациях при оформлении этих машин. Она состоит из финальной стоимости автомобиля на аукционе и всех других платежей и сборов, которые необходимо произвести до пересечения границы. В том числе — оплата доставки и страхования.

Ценовая структура подержанных автомобилей из Америки значительно отличается от европейских машин. Так, в первой половине 2022 года большинство подержанных автомобилей из Америки (72,9%) стоили от $2 до $7 тысяч. Больше всего из стран Америки привозили авто стоимостью от $3 до $4 тысяч. Таковых было 16,9% от общего количества (4,9 тысяч штук). Средняя цена автомобиля из Америки в первом полугодии-2022 составила $6 673. Это вдвое больше, чем средняя цена машины из стран Евросоюза.

Инфографика: Института исследований авторынка

Какие модели машин привозили из Америки

Самым популярным автомобилем из Америки в первой половине 2022 года оказался японский кроссовер Nissan Rogue (1,4 тыс. шт., средняя цена — $5 584).

Второе место занял Volkswagen Jetta. Таких украинцы приобрели 1 тыс., средней стоимостью $3515. И лишь на третьем месте разместился американский бренд — Ford Fusion (936 шт., $3904). В общей сложности «чистокровных американцев» в перечне оказалось только 6 из 15.

Nissan Rogue — 1 369 шт., средняя цена $5 584 Volkswagen Jetta — 1 035 шт., $3 515 Ford Fusion — 936 шт., $3 904 Volkswagen Passat — 891 шт., $3 776 Dodge Journey — 841 шт., $3 693 Ford Escape — 793 шт., $4 792 Ford Focus — 753 шт., $2 572 Volkswagen Tiguan — 744 шт., $5 948 Jeep Cherokee — 738 шт., $5 418 Jeep Compas — 734 шт., $4 677 Audi Q5 — 631 шт., $8 640 Mazda CX-5 — 566 шт., $7 229 BMW X5 — 552 шт., $11 545 BMW 3 серии — 529 шт., $6 493 Mitsubishi Outlander — 523 шт., $5 473

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.