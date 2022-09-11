Какие модели машин из Америки выбирают украинцы — Finance.ua
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Какие модели машин из Америки выбирают украинцы

Личные финансы
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Какие модели машин из Америки выбирают украинцы
Какие модели машин из Америки выбирают украинцы
В течение января-июня из стран Америки украинцы привезли 29,1 тыс. подержанных легковушек. Это — 9,8% от общего количества импортируемых в течение этого периода автомобилей из-за рубежа.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.
Большинство (95,9%) машин привезли из США, 4% приобрели в Канаде. Несколько штук прибыло из Мексики. Большинство «американцев» украинцы покупали на страховых аукционах после ДТП.
Число и доля машин из Америки существенно сократилось с началом полномасштабной войны. После временного блокирования работы морских портов доставка усложнилась и подорожала. Это сделало покупку подержанного автомобиля из Америки менее выгодным. Большинство машин, импортировавшихся в течение марта-июня, были приобретены еще до начала вторжения.
Инфографика: Института исследований авторынка
Инфографика: Института исследований авторынка

Цена на машины из Америки

Аналитика базируется на статистике Государственной таможенной службы, где указана таможенная стоимость, указанная в декларациях при оформлении этих машин. Она состоит из финальной стоимости автомобиля на аукционе и всех других платежей и сборов, которые необходимо произвести до пересечения границы. В том числе — оплата доставки и страхования.
Ценовая структура подержанных автомобилей из Америки значительно отличается от европейских машин. Так, в первой половине 2022 года большинство подержанных автомобилей из Америки (72,9%) стоили от $2 до $7 тысяч. Больше всего из стран Америки привозили авто стоимостью от $3 до $4 тысяч. Таковых было 16,9% от общего количества (4,9 тысяч штук). Средняя цена автомобиля из Америки в первом полугодии-2022 составила $6 673. Это вдвое больше, чем средняя цена машины из стран Евросоюза.
Инфографика: Института исследований авторынка
Инфографика: Института исследований авторынка

Какие модели машин привозили из Америки

Самым популярным автомобилем из Америки в первой половине 2022 года оказался японский кроссовер Nissan Rogue (1,4 тыс. шт., средняя цена — $5 584).
Второе место занял Volkswagen Jetta. Таких украинцы приобрели 1 тыс., средней стоимостью $3515. И лишь на третьем месте разместился американский бренд — Ford Fusion (936 шт., $3904). В общей сложности «чистокровных американцев» в перечне оказалось только 6 из 15.
  1. Nissan Rogue — 1 369 шт., средняя цена $5 584
  2. Volkswagen Jetta — 1 035 шт., $3 515
  3. Ford Fusion — 936 шт., $3 904
  4. Volkswagen Passat — 891 шт., $3 776
  5. Dodge Journey — 841 шт., $3 693
  6. Ford Escape — 793 шт., $4 792
  7. Ford Focus — 753 шт., $2 572
  8. Volkswagen Tiguan — 744 шт., $5 948
  9. Jeep Cherokee — 738 шт., $5 418
  10. Jeep Compas — 734 шт., $4 677
  11. Audi Q5 — 631 шт., $8 640
  12. Mazda CX-5 — 566 шт., $7 229
  13. BMW X5 — 552 шт., $11 545
  14. BMW 3 серии — 529 шт., $6 493
  15. Mitsubishi Outlander — 523 шт., $5 473

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По материалам:
Finance.ua
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