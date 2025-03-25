Какие льготы могут получить дети военных в 2025 году — Finance.ua

Какие льготы могут получить дети военных в 2025 году Сегодня 14:00 — Личные финансы

Какие льготы могут получить дети военных в 2025 году

Члены семей УБД в Украине имеют право на некоторые льготы и привилегии. В первую очередь это касается детей военнослужащих. Они могут бесплатно отдыхать в санаториях, получать высшее образование и питаться в школах. Однако скидки не предоставляются автоматически — их нужно оформить в Пенсионном фонде.

Какие льготы предоставляются детям военнослужащих в 2025 году и какие документы подавать для их получения.

Какие льготы детям УБД действуют в 2025 году

Скидки для участников боевых действий и их родных устанавливает Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей».

Согласно законодательству, в этом году есть такие льготы для детей УБД в Украине:

оздоровление и лечение в санаториях и оздоровительных лагерях раз в год на средства государства;

приоритетное зачисление в сады и школы по месту жительства;

питание в школах за счет местного бюджета;

бесплатное обеспечение учебниками;

зачисление или перевод на бюджет в профессионально-технических и высших учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии для студентов дневной формы;

право на получение социальной стипендии или кредита на образование.

Льготы для детей военнослужащих действуют до совершеннолетия или 23-летнего возраста для студентов вузов и колледжей. Однако в случае отчисления человек теряет скидки.

Как оформить льготы для детей военных

Льготы УБД для детей оформляются в Пенсионном фонде. В отделение ПФУ можно обратиться лично, отправить документы по почте или подать заявление в Дію. Участнику боевых действий или его родственнику следует подать заявление о назначении льготы.

К заявлению следует приложить удостоверение УБД, свидетельство о рождении ребенка, справку о составе семьи и регистрацию местожительства.

Ранее мы называли все льготы для УБД в 2025 году. Они включают скидку на коммуналку, бесплатный проезд в транспорте и освобождение от некоторых налогов. Дети военных, даже совершеннолетние, тоже могут их получить.

УНІАН По материалам:

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