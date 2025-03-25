Какие льготы могут получить дети военных в 2025 году — Finance.ua

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Какие льготы могут получить дети военных в 2025 году

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Какие льготы могут получить дети военных в 2025 году
Какие льготы могут получить дети военных в 2025 году
Члены семей УБД в Украине имеют право на некоторые льготы и привилегии. В первую очередь это касается детей военнослужащих. Они могут бесплатно отдыхать в санаториях, получать высшее образование и питаться в школах. Однако скидки не предоставляются автоматически — их нужно оформить в Пенсионном фонде.
Какие льготы предоставляются детям военнослужащих в 2025 году и какие документы подавать для их получения.

Какие льготы детям УБД действуют в 2025 году

Скидки для участников боевых действий и их родных устанавливает Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей».
Согласно законодательству, в этом году есть такие льготы для детей УБД в Украине:
  • оздоровление и лечение в санаториях и оздоровительных лагерях раз в год на средства государства;
  • приоритетное зачисление в сады и школы по месту жительства;
  • питание в школах за счет местного бюджета;
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • зачисление или перевод на бюджет в профессионально-технических и высших учебных заведениях;
  • бесплатное проживание в общежитии для студентов дневной формы;
  • право на получение социальной стипендии или кредита на образование.
Льготы для детей военнослужащих действуют до совершеннолетия или 23-летнего возраста для студентов вузов и колледжей. Однако в случае отчисления человек теряет скидки.

Как оформить льготы для детей военных

Льготы УБД для детей оформляются в Пенсионном фонде. В отделение ПФУ можно обратиться лично, отправить документы по почте или подать заявление в Дію. Участнику боевых действий или его родственнику следует подать заявление о назначении льготы.
К заявлению следует приложить удостоверение УБД, свидетельство о рождении ребенка, справку о составе семьи и регистрацию местожительства.
Ранее мы называли все льготы для УБД в 2025 году. Они включают скидку на коммуналку, бесплатный проезд в транспорте и освобождение от некоторых налогов. Дети военных, даже совершеннолетние, тоже могут их получить.
По материалам:
УНІАН
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