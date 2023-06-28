Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото) — Finance.ua
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Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото)

Технологии&Авто
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Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото)
Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото)
Иногда продавцы автомобилей указывают в списке опций прозрачный люк, гордо называя его «панорама». Однако о каких там «панорах» может идти речь, когда рассматривать кабриолеты. Конечно, учитывая наши климатические реалии, легковушки без крыши невозможно назвать универсальными, скорее — это авто из категории «для души». Для тех, кто жил с мечтой когда-нибудь сесть за руль собственного кабриолета. Продается их в Украине сравнительно немного — около 2,5−3 тысяч ежегодно. А пик активности этого сегмента как раз приходится на 6−7 месяцев года.
Аналитики auto.ria назвали пятнадцать вариантов легковушек с кузовом кабриолет, выбор которых сейчас самый широкий.

1. Renault Megane

Средняя цена — $5400

Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото)

2. Volkswagen Eos

Средняя цена — $11 000

Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото)

3. BMW 3 Series

Средняя цена — $14 000

Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото)

4. Volkswagen Beetle

Средняя цена — $11 400

Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото)

5. Ford Mustang

Средняя цена — $19 800

Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото)

6. Opel Astra

Средняя цена — $5000

Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото)

7. Peugeot 307

Средняя цена — $4300

Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото)

8. Audi A5

Средняя цена — $15 000

Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото)

9. Peugeot 207

Средняя цена — $5000

Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото)

10. Mini Cooper

Средняя цена — $10 900

Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото)
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По материалам:
Finance.ua
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