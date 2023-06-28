Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото) — Finance.ua

Какие кабриолеты с пробегом можно купить сейчас и за сколько (фото)
Иногда продавцы автомобилей указывают в списке опций прозрачный люк, гордо называя его «панорама». Однако о каких там «панорах» может идти речь, когда рассматривать кабриолеты. Конечно, учитывая наши климатические реалии, легковушки без крыши невозможно назвать универсальными, скорее — это авто из категории «для души». Для тех, кто жил с мечтой когда-нибудь сесть за руль собственного кабриолета. Продается их в Украине сравнительно немного — около 2,5−3 тысяч ежегодно. А пик активности этого сегмента как раз приходится на 6−7 месяцев года.
Аналитики auto.ria назвали пятнадцать вариантов легковушек с кузовом кабриолет, выбор которых сейчас самый широкий.
1. Renault Megane
Средняя цена — $5400
2. Volkswagen Eos
Средняя цена — $11 000
3. BMW 3 Series
Средняя цена — $14 000
4. Volkswagen Beetle
Средняя цена — $11 400
5. Ford Mustang
Средняя цена — $19 800
6. Opel Astra
Средняя цена — $5000
7. Peugeot 307
Средняя цена — $4300
8. Audi A5
Средняя цена — $15 000
9. Peugeot 207
Средняя цена — $5000
10. Mini Cooper
Средняя цена — $10 900
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