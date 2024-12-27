Какие графики отключения света будут действовать в пятницу — Finance.ua

Какие графики отключения света будут действовать в пятницу Сегодня 10:13 — Энергетика

Какие графики отключения света будут действовать в пятницу

Почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей в пятницу, 27 декабря, запланированы с 08:00 до 17:00, будут применены полуочереди.

Об этом Укрэнерго сообщило в Фейсбуке , передает Укринформ.

Для бизнеса и промышленности с 08:00 до 17:00 будут действовать графики ограничения мощности.

В Укрэнерго напомнили, что ограничить потребление электроэнергии вынуждены из-за массированной ракетно-дроновой атаки, которую российские войска совершили 25 декабря.

«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», — заявили в компании.

Отмечается, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальная информация о графиках отключений в конкретном регионе будет доступна на сайте или официальных страницах облэнерго в социальных сетях.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.