Какие графики отключения света будут действовать в пятницу — Finance.ua

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Какие графики отключения света будут действовать в пятницу

Энергетика
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Какие графики отключения света будут действовать в пятницу
Какие графики отключения света будут действовать в пятницу
Почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей в пятницу, 27 декабря, запланированы с 08:00 до 17:00, будут применены полуочереди.
Об этом Укрэнерго сообщило в Фейсбуке, передает Укринформ.
Для бизнеса и промышленности с 08:00 до 17:00 будут действовать графики ограничения мощности.
В Укрэнерго напомнили, что ограничить потребление электроэнергии вынуждены из-за массированной ракетно-дроновой атаки, которую российские войска совершили 25 декабря.
«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», — заявили в компании.
Отмечается, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальная информация о графиках отключений в конкретном регионе будет доступна на сайте или официальных страницах облэнерго в социальных сетях.
По материалам:
Укрінформ
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