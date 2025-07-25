Какие города Украины больше всего зарабатывают на туристах — Finance.ua

Какие города Украины больше всего зарабатывают на туристах 25.07.2025, 09:10 — Казна и Политика

Какие города Украины больше всего зарабатывают на туристах

Киев и Львовщина — лидеры среди самых популярных туристических мест Украины. В местные бюджеты этих регионов поступило более 43% уплаченного в I полугодии 2025 года туристического сбора.

Об этом сообщает пресс-служба налоговой.

Так, туристы столицы пополнили бюджет на 34,8 млн грн.

А Львовщина получила от туристов 26,6 млн грн.

Среди лидеров также:

Ивано-Франковская обл. — 22,1 млн грн;

Закарпатская обл. — 11,8 млн грн.

В I полугодии 2025 года было уплачено 142,6 млн грн туристического сбора. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году это больше на 35,5 млн грн. В I полугодии 2024 года поступления туристического сбора составили 107,1 млн грн.

Как уплачивается туристический сбор

Напомним, что туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах проживания (гостиницах, хостелах и т. п. ).

В свою очередь налоговые агенты, а это — субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по временному размещению в местах проживания (ночевки): гостиницах, хостелах, домах отдыха и т. д. — перечисляют его в местный бюджет.

Список налоговых агентов, взимающих туристический сбор, размещается на сайтах местных советов.

Ставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки:

до 0,5% минимальной зарплаты — для граждан Украины;

до 5% - для иностранцев.

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