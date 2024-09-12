Какие гибриды покупают украинцы: на что возрос спрос — Finance.ua

Какие гибриды покупают украинцы: на что возрос спрос Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Какие гибриды покупают украинцы: на что возрос спрос

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 3,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

Об этом сообщает Укравтопром

Это на 76% больше, чем в прошлом году. Доля новых авто в этом количестве составляла 58%, против 63% в прошлом году.

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (414 ед.)

Второй результат у TOYOTA Yaris Cross (134 ед.)

Третий по популярности — NISSAN X-Trail (133 ед.)

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (92 ед.)

Также в лидерской тройке: TOYOTA RAV-4 (78 ед.) и KIA Niro (73 ед.).

Напомним, в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 3,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

Справка Finance.ua:

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