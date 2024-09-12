Какие гибриды покупают украинцы: на что возрос спрос — Finance.ua

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Какие гибриды покупают украинцы: на что возрос спрос

Технологии&Авто
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Какие гибриды покупают украинцы: на что возрос спрос
Какие гибриды покупают украинцы: на что возрос спрос
В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 3,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).
Об этом сообщает Укравтопром.
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Это на 76% больше, чем в прошлом году. Доля новых авто в этом количестве составляла 58%, против 63% в прошлом году.
В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (414 ед.)
Второй результат у TOYOTA Yaris Cross (134 ед.)
Третий по популярности — NISSAN X-Trail (133 ед.)
В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (92 ед.)
Также в лидерской тройке: TOYOTA RAV-4 (78 ед.) и KIA Niro (73 ед.).
Напомним, в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 3,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

Справка Finance.ua:

  • Напомним, депутаты планируют ввести систему видеомониторинга за физическими лицами и автомобилями, а также другим транспортным средствам. Именно это предусматривает зарегистрированный в парламенте законопроект № 11 031. Согласно тексту законопроекта, объектами видеомониторинга будут информационные объекты, к которым относятся физические лица, а также транспортные средства.
  • Как известно, не все опции в авто полезны и нужны водителям — некоторые из них, по сути, совершенно не приносят пользы, а иногда и вовсе раздражают водителей своим присутствием. Что это за опции, выяснили аналитики агентства JD Power путем опроса более 80 тысяч человек в период с июля 2023 по май 2024-го.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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