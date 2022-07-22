Какие финансовые приложения помогут быстро проводить банковские операции — Finance.ua
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Какие финансовые приложения помогут быстро проводить банковские операции

Валюта
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Во время войны важно иметь возможность своевременно получить необходимую финансовую информацию, быстро и легко выполнить разные банковские операции, решить разные вопросы.
Finance.ua подобрал для вас пять лучших финансовых приложений, которые помогут все это сделать без особого труда и лишних затрат.
Приложение monobank
Сделать все возможные финансовые операции можно в удобном функциональном банковском приложении от monobank. Здесь есть несколько разных карт, включая валютные; возможность принимать и отправлять платежи как переводом с карты на карту, так и по реквизитам; возможность открывать депозиты на разный срок и в разных валютах и многое другое.
«Минфин Валюта»
Для тех, кто интересуется или профессионально занимается валютообменом, хорошим подспорьем станет приложение «Минфин Валюта», специально разработанное, чтобы учесть все пожелания.
Приложение Binance
В приложении можно следить за изменением цены той или иной криптовалюты; покупать и продавать криптовалюты различными способами, включая прямую покупку с банковской дебетовой или кредитной карты, или с помощью перевода P2P от покупателя продавцу, торговать криптовалютными парами (у которых по меньшей мере одна из валют — это криптовалюта) на спотовом и фьючерсном рынке.
Sense Super App
Еще одно сильно выделяющееся на общем фоне банковское приложение — Sense Super App, разработка специалистов «Альфа-Банка Украина», который несколько дней назад объявил о ребрендинге и переименовании в Sense Bank.
Multi Invest
В первом квартале 2022 года сайт minfin.com.ua совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital запустили специальное приложение, позволяющее украинцам инвестировать в акции международных компаний, криптовалюту и украинские гособлигации.
Читайте больше в нашем материале -

ТОП-5 финансовых приложений, которые помогут пережить войну

По материалам:
Finance.ua
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