Какие финансовые приложения помогут быстро проводить банковские операции — Finance.ua

Какие финансовые приложения помогут быстро проводить банковские операции Сегодня 08:00 — Валюта

Во время войны важно иметь возможность своевременно получить необходимую финансовую информацию, быстро и легко выполнить разные банковские операции, решить разные вопросы.

Finance.ua подобрал для вас пять лучших финансовых приложений, которые помогут все это сделать без особого труда и лишних затрат.

Приложение monobank

Сделать все возможные финансовые операции можно в удобном функциональном банковском приложении от monobank . Здесь есть несколько разных карт, включая валютные; возможность принимать и отправлять платежи как переводом с карты на карту, так и по реквизитам; возможность открывать депозиты на разный срок и в разных валютах и многое другое.

«Минфин Валюта»

Для тех, кто интересуется или профессионально занимается валютообменом, хорошим подспорьем станет приложение «Минфин Валюта», специально разработанное, чтобы учесть все пожелания.

Приложение Binance

В приложении можно следить за изменением цены той или иной криптовалюты; покупать и продавать криптовалюты различными способами, включая прямую покупку с банковской дебетовой или кредитной карты, или с помощью перевода P2P от покупателя продавцу, торговать криптовалютными парами (у которых по меньшей мере одна из валют — это криптовалюта) на спотовом и фьючерсном рынке.

Sense Super App

Еще одно сильно выделяющееся на общем фоне банковское приложение — Sense Super App, разработка специалистов « Альфа-Банк а Украина», который несколько дней назад объявил о ребрендинге и переименовании в Sense Bank.

Multi Invest

В первом квартале 2022 года сайт minfin.com.ua совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital запустили специальное приложение, позволяющее украинцам инвестировать в акции международных компаний, криптовалюту и украинские гособлигации.

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