Какие есть виды повесток, и кто имеет право их вручать — Finance.ua

Какие есть виды повесток, и кто имеет право их вручать Сегодня 09:03 — Казна и Политика

Украинские защитники и защитницы продолжают мужественно защищать страну от российских захватчиков. Через полномасштабное вторжение в Украине введено военное положение и общая мобилизация, под которую попадают военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Какие есть виды повесток

Вручение повестки еще не означает, что военнообязанного сразу отправят на фронт. Начальник прессцентра Львовского областного ТЦК и С П Мария Левко пояснила, что существует 4 вида повесток.

Следует различать:

повестка для уточнения данных — их вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы и т. п. ;

; повестка на прохождение военно-врачебной комиссии — она выдается за подписью начальника регионального ТЦК и СП. Получив такую ​​повестку, мужчина должен пройти медицинское освидетельствование. Кроме того, военнообязанному также вручают карту исследования и медицинского осмотра. После прохождения обследования военнообязанный получит вывод о годности, негодности или ограниченной годности к службе;

повестка для призыва на срочную военную службу — именно ее вручение предусматривает призыв на срочную военную службу. Однако сейчас такие повестки не выдают — из-за всеобщей мобилизации призыв на срочную военную службу не проводится;

мобилизационное распоряжение — такой вид повесток вручают военнообязанным после прохождения медицинского обследования и при условии, что он был признан годным к службе.

Повестка должна быть правильно заполнена

Большую роль играет также правильное заполнение повестки. В ней должны указать:

фамилия, имя и отчество военнообязанного,

год рождения,

адрес проживания,

вид повестки,

дату, время и адрес, куда необходимо явиться,

уточнение по необходимым документам,

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество начальника регионально ТЦК и СП.

Повестка должна быть заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования.

Кто может вручить повестку

Кроме представителей военкомата повестку в настоящее время имеет право вручить:

представитель органа местного самоуправления,

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный,

управляющие многоквартирных домов.

Военнообязанный вправе отказаться от вручения повестки. При этом необходимо составить акт об отказе от получения документа с подписями уполномоченных лиц, военнообязанного и не менее 2 свидетелей.

Телеканал 24 По материалам:

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