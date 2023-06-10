Какие есть виды повесток, и кто имеет право их вручать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие есть виды повесток, и кто имеет право их вручать

Казна и Политика
29
Украинские защитники и защитницы продолжают мужественно защищать страну от российских захватчиков. Через полномасштабное вторжение в Украине введено военное положение и общая мобилизация, под которую попадают военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

Зарплаты военных в 2023: что нужно знать

Какие есть виды повесток

Вручение повестки еще не означает, что военнообязанного сразу отправят на фронт. Начальник прессцентра Львовского областного ТЦК и С П Мария Левко пояснила, что существует 4 вида повесток.
Следует различать:
  • повестка для уточнения данных — их вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы и т. п.;
  • повестка на прохождение военно-врачебной комиссии — она выдается за подписью начальника регионального ТЦК и СП. Получив такую ​​повестку, мужчина должен пройти медицинское освидетельствование. Кроме того, военнообязанному также вручают карту исследования и медицинского осмотра. После прохождения обследования военнообязанный получит вывод о годности, негодности или ограниченной годности к службе;
  • повестка для призыва на срочную военную службу — именно ее вручение предусматривает призыв на срочную военную службу. Однако сейчас такие повестки не выдают — из-за всеобщей мобилизации призыв на срочную военную службу не проводится;
  • мобилизационное распоряжение — такой вид повесток вручают военнообязанным после прохождения медицинского обследования и при условии, что он был признан годным к службе.

Повестка должна быть правильно заполнена

Большую роль играет также правильное заполнение повестки. В ней должны указать:
  • фамилия, имя и отчество военнообязанного,
  • год рождения,
  • адрес проживания,
  • вид повестки,
  • дату, время и адрес, куда необходимо явиться,
  • уточнение по необходимым документам,
  • название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество начальника регионально ТЦК и СП.
Повестка должна быть заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования.
Место для вашей рекламы

Кто может вручить повестку

Кроме представителей военкомата повестку в настоящее время имеет право вручить:
  • представитель органа местного самоуправления,
  • руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный,
  • управляющие многоквартирных домов.
Военнообязанный вправе отказаться от вручения повестки. При этом необходимо составить акт об отказе от получения документа с подписями уполномоченных лиц, военнообязанного и не менее 2 свидетелей.

Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как купить

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.