Какие документы нужны иностранцу для открытия депозита в польском банке — Finance.ua

Какие документы нужны иностранцу для открытия депозита в польском банке Сегодня 08:10 — Кредит&Депозит

Какие документы нужны иностранцу для открытия депозита в польском банке

Обеспечить безопасность денег в Польше можно с помощью разных методов. Например: сберегательные счета, срочные депозиты, казначейские обязательства, инвестиционные фонды и т. д.

Об этом пишет Ukrainian in Poland.

Чтобы открыть банковский депозит в Польше, иностранец должен подать следующие документы:

Паспорт — документ, удостоверяющий личность и подтверждающий ваше гражданство. Карта побыту (если есть) — документ, подтверждающий ваше право на пребывание в Польше. Номер PESEL (если есть) — может быть номер PESEL с текущим статусом UKR. Адрес проживания — документ, подтверждающий место жительства, например, счет за коммунальные услуги, договор аренды жилья. Справка о доходах — некоторые банки могут потребовать подтверждение источника дохода, например, справку от работодателя, выписку с банковского счета за последние несколько месяцев. Налоговый идентификационный номер (ИНН) — если страна происхождения требует ИНН для целей налогообложения.

Требования могут отличаться в разных банках, поэтому всегда лучше обратиться непосредственно в выбранный вами банк для получения точной информации о необходимых документах.

Способы защиты денег в Польше

Выбор правильного способа сбережения денег зависит от ваших индивидуальных потребностей, финансовых целей и толерантности к инвестиционным рискам. Перед принятием решения лучше проконсультироваться с финансовым консультантом, который поможет адаптировать инвестиционную стратегию к конкретным требованиям инвестора и его жизненной ситуации.

Сберегательные счета предлагают сохранность вкладов и умеренные процентные ставки. Они идеально подходят для тех, кто хочет получить доступ к своим средствам в любое время без риска потери процентов.

Срочные депозиты — популярный способ безопасного умножения сбережений. Процентные ставки фиксированы и заранее определены, что гарантирует предсказуемую доходность. Депозиты можно делать в злотых или иностранной валюте (EUR, USD, GBP), что позволяет диверсифицировать валютный риск.

Казначейские облигации считаются одним из самых безопасных инвестиционных инструментов, поскольку они гарантированы государством. Они имеют разные сроки погашения и могут индексироваться на уровень инфляции, обеспечивая защиту капитала от негативных последствий.

Инвестиционные фонды позволяют диверсифицировать ваши инвестиции, покупая паи в разные активы. Существуют фонды с низким уровнем риска, например денежные фонды или фонды облигаций, предлагающие большую безопасность капитала.

Инвестиционное страхование сочетает в себе страховую защиту с возможностью инвестирования в разные активы. Они обеспечивают безопасность капитала в случае непредвиденных событий, таких как болезнь или смерть, а также позволяют умножить ваши сбережения.

Инвестиции в золото и другие драгметаллы считаются надежным убежищем во время экономического кризиса. Физическое владение золотом, серебром или платиной может оградить капитал от инфляции и волатильности финансового рынка.

Инвестиции в недвижимость могут обеспечить устойчивый доход от аренды и защиту капитала от инфляции. Недвижимость считается долгосрочной инвестицией, которая может приносить доход по мере роста рыночной стоимости. Многие украинцы выбирают покупку квартир в Польше.

Диверсификация является ключевой стратегией сохранения капитала. Она предполагает распределение инвестиций между разными активами, что уменьшает риск потерь при неблагоприятных изменениях на одном рынке. Инвесторы могут комбинировать различные финансовые инструменты, такие как депозиты, облигации, инвестиционные фонды и недвижимость, чтобы минимизировать риск.

Банковские депозиты защищены Фондом банковских гарантий (BFG), обеспечивающим возврат до определенной суммы в случае неплатежеспособности банка. Это безопасный вариант для тех, кто ценит определённость и стабильность.

Полисы капитала — это страховые продукты, сочетающие защиту жизни с возможностью накопления сбережений. Они обеспечивают финансовую безопасность в сложных жизненных ситуациях и возможность приумножения капитала.

Напомним, что в начале 2022 года открытие счета в польских банках было связано с трудностями, поскольку далеко не все украинские беженцы имели загранпаспорта. Но PKO Bank Polski существенно облегчил процедуру открытия банковского счета . Теперь достаточно предъявить украинскую ID-карту и оформленный польский регистрационный номер PESEL (аналог украинского ИНН. — Ред.).

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