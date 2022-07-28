Какие документы нужны для выезда за границу на машине — Finance.ua

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Какие документы нужны для выезда за границу на машине

Личные финансы
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Какие документы нужны для выезда за границу на машине
Какие документы нужны для выезда за границу на машине
Украинцы, спасаясь от войны, выбирают другие страны для временного проживания. Эксперты решили напомнить, какие документы понадобятся, если вы планируете пересекать границу на автомобиле.
При пересечении государственной границы на автомобиле при себе нужно иметь следующие документы:
  • водительское удостоверение, отвечающее международным стандартам;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт) с личной информацией, продублированной латиницей;
  • опознавательный знак Украины на авто (UA);
  • государственный номерной знак на автомобиле. Если у вас индивидуальный номерной знак, помните, что он действует только на территории Украины. За границу можно выехать только на государственных номерных знаках;
  • действительный договор международного страхования «Зеленая карта» (согласно статье 16 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств»).
Для выезда за границу на автомобиле лицом, не являющимся владельцем авто, также нужно иметь один из следующих документов:
  • доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;
  • временный регистрационный талон на право управления автомобилем.
Наличие техпаспорта на автомобиль для третьего лица обязательно.
Если вы находитесь за границей, доверенность на вождение автомобиля можно оформить в посольстве/консульстве Украины или у нотариуса в стране пребывания (такая доверенность должна быть апостилирована, переведена на украинский и заверена у украинского нотариуса). Присутствие лица, на которое оформляется доверенность, при этом не обязательно.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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По материалам:
visitukraine.today
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