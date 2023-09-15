Какие депозиты украинцы активно открывали в августе (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие депозиты украинцы активно открывали в августе (инфографика)

Кредит&Депозит
2
Какие депозиты украинцы активно открывали в августе (инфографика)
Какие депозиты украинцы активно открывали в августе (инфографика)
Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в августе вырос на 1,1% до 977,362 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
С начала текущего года вклады населения в банках выросли на 5,5% с 926,488 млрд гривен.
Какие депозиты украинцы активно открывали в августе (инфографика)
Гривневые вклады населения в банках в августе выросли на 1,4% до 648,34 млрд гривен.
При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 0,6% до 329,022 млрд гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в августе сократились на 1,1% до 1128,603 млрд гривен.
Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в августе для юрлиц снизилась на 1 п.п. до 13,4%, для физлиц — на 0,5 п.п. до 12,2%.
Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 0,7%, для населения — 1,2%.

Справка Finance.ua:

  • за 2022 год вклады населения в банках выросли на 29,3% с 719,418 млрд гривен.
  • В 2021 году вклады населения в банках выросли на 6,8% с 674,718 млрд гривен до 720,932 млрд гривен.
  • В 2020 году вклады населения в банках выросли на 24,5% с 542,302 млрд гривен.
Получить больше со своего депозита можно на Finance.ua 💰
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.