Какие депозиты украинцы активно открывали в августе (инфографика) — Finance.ua

Какие депозиты украинцы активно открывали в августе (инфографика) Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Какие депозиты украинцы активно открывали в августе (инфографика)

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в августе вырос на 1,1% до 977,362 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка

С начала текущего года вклады населения в банках выросли на 5,5% с 926,488 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в августе выросли на 1,4% до 648,34 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 0,6% до 329,022 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в августе сократились на 1,1% до 1128,603 млрд гривен.

Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в августе для юрлиц снизилась на 1 п.п. до 13,4%, для физлиц — на 0,5 п.п. до 12,2%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 0,7%, для населения — 1,2%.

Справка Finance.ua:

за 2022 год вклады населения в банках выросли на 29,3% с 719,418 млрд гривен.

В 2021 году вклады населения в банках выросли на 6,8% с 674,718 млрд гривен до 720,932 млрд гривен.

В 2020 году вклады населения в банках выросли на 24,5% с 542,302 млрд гривен.

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