Какие брендовые товары до сих пор продаются в россии — исследование Reuters
Несмотря на то, что европейские, североамериканские и японские компании покидают рф из-за ее действий в Украине, некоторые брендовые товары до сих пор продаются на российских полках.
ZARA в Минске
Inditex, владеющая Zara, закрыла свои 502 российских магазина после того, как москва ввела войска в Украину, а затем продала их Daher Group, базирующуюся в ОАЭ.
Теперь мелкомасштабный импорт и онлайн-продавцы поддерживают их жизнь.
Именно тогда, когда большинство западных брендов, остановивших деятельность в россии, также ушли из беларуси — верного союзника москвы, Inditex этого не сделала. Компания не прокомментировала это.
Онлайн-торговые площадки
Когда цепочки поставок разрушились, россия легализовала так называемый параллельный импорт, что позволило ритейлерам ввозить товары из-за границы без разрешения владельца товарного знака.
На сайтах электронной коммерции продается широкий ассортимент импортных товаров, вдобавок продавцы часто рекламируют, что привозят товары из-за рубежа.
По мере разработки новых маршрутов дополнительные расходы на логистику, поездки и масштабирование будут снижаться. И хотя торговля остается сравнительно неэффективной, эти новые отношения останутся.
Некоторым брендам приходится годами бороться с копиями и несанкционированным импортом.
Между тем, российские конкуренты Coca-Cola увеличили мощности разлива и выпустили новые напитки Cola.
Хотя перед российскими фирмами открываются новые возможности, зацикленность на западных брендах может помешать усилиям развития местного производства.
Поделиться новостью