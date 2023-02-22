Какие брендовые товары до сих пор продаются в россии — исследование Reuters Сегодня 17:25 — Фондовый рынок

Несмотря на то, что европейские, североамериканские и японские компании покидают рф из-за ее действий в Украине, некоторые брендовые товары до сих пор продаются на российских полках.

ZARA в Минске

Inditex, владеющая Zara, закрыла свои 502 российских магазина после того, как москва ввела войска в Украину, а затем продала их Daher Group, базирующуюся в ОАЭ.

Теперь мелкомасштабный импорт и онлайн-продавцы поддерживают их жизнь.

Именно тогда, когда большинство западных брендов, остановивших деятельность в россии, также ушли из беларуси — верного союзника москвы, Inditex этого не сделала. Компания не прокомментировала это.

Онлайн-торговые площадки

Когда цепочки поставок разрушились, россия легализовала так называемый параллельный импорт, что позволило ритейлерам ввозить товары из-за границы без разрешения владельца товарного знака.

На сайтах электронной коммерции продается широкий ассортимент импортных товаров, вдобавок продавцы часто рекламируют, что привозят товары из-за рубежа.

По мере разработки новых маршрутов дополнительные расходы на логистику, поездки и масштабирование будут снижаться. И хотя торговля остается сравнительно неэффективной, эти новые отношения останутся.

Некоторым брендам приходится годами бороться с копиями и несанкционированным импортом.

Между тем, российские конкуренты Coca-Cola увеличили мощности разлива и выпустили новые напитки Cola.

Хотя перед российскими фирмами открываются новые возможности, зацикленность на западных брендах может помешать усилиям развития местного производства.

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