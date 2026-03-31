Какие банковские приложения считают лучшими в Украине — FinAwards-2026
27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Среди участников определили и лауреатов двух номинаций «Лучшее мобильное приложение» — в категориях для физлиц и бизнеса.
Какие приложения банков признали лучшими
Для физлиц
В категории приложений для физических лиц в тройку лидеров вошло мобильное приложение àbank24, предлагающее бесплатные платежи для физлиц, персонализированную программу лояльности, уникальные карты «Мое авто» и «Потери врага», а также интегрированные в ежедневные финансовые действия донаты и сборы.
Почетное второе место занял приложение monobank Universal Bank. Приложение объединяет все финансовые сервисы в одном месте: пользователи имеют доступ к картам, кредитному лимиту, накоплениям, инвестициям и аналитикам расходов. Среди ключевых функций: Shake to Pay — для мгновенных переводов, Split Bill — для распределения общих затрат; персонализированный кешбэк, быстрая оплата услуг и интеграция с Apple Pay, Google Pay и Дія.Підпис.
Победу среди приложений для физлиц одержал ПУМБ.
Его мобильное приложение для финансовых операций в Украине и за рубежом:
- более 150 сервисов, гибкий UX/UI с персонализацией, управление единым кредитным лимитом и услуга «Оплачивайте по частям» с оплатой через месяц;
- также заявлена крупнейшая в Украине программа лояльности: 200+ кешбэк-предложений, в том числе партнерские в один клик и уникальная программа для доноров крови;
- выгодные персональные курсы валют, автообмен, подписка на курсы, 8 международных платежных систем, SWIFT, бесплатные валютные переводы между родственниками;
- отдельные сервисы для украинцев за границей и повышенная защита от мошенничества.
Для бизнеса
Что касается бизнеса, то бронзовым призером в этой категории стал ПУМБ и его приложение «ПУМБ бизнес», полностью обеспечивающее дистанционное управление финансами компании. Открытие счета онлайн через Дію или ID карту занимает до 5 минут. Бизнес-банкинг предлагает следующие услуги:
- биометрический доступ;
- управление счетами и корпоративными картами;
- выпуск виртуальных карт в разных валютах;
- электронная подпись через QR-код;
- онлайн-кредитование.
Серебро в номинации «Лучшее банковское мобильное приложение для бизнеса» получил monobank | Universal Bank. Бизнес-клиенты в приложении имеют полный контроль над финансами в реальном времени:
- управление картами сотрудников, автоматизация выплат, аналитика доходов и расходов;
- массовые переводы и зарплатные выплаты производятся в один клик, доступные Apple Pay и Google Pay, персональные лимиты и защита через Дія. Підпис;
- уникальный кешбэк для бизнеса возвращает до 1% от выплат;
- интерфейс со swipe жестами и быстрым доступом к платежам упрощает финансовый контроль.
Рейтинг возглавил государственный ПриватБанк с приложением «Приват24 для бизнеса», где клиентам доступно 12 категорий услуг.
Кроме традиционных банковских операций, есть такой функционал:
- возможность получить информацию о налогах, актуальные реквизиты налоговой и уплатить налоги;
- электронный документооборот, зарплаты и другие выплаты;
- генерация квалифицированной подписи SmartID;
- изменение в приложении тарифных планов РКО;
- настройка биометрической идентификации;
- оповещение и мониторинг информации о деловой репутации своих компаний и контрагентов;
- АІ-сервис создания платежей по фото или тексту.
