Какие банковские приложения считают лучшими в Украине — FinAwards-2026 Сегодня 16:06 — Финтех и Карты

27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Среди участников определили и лауреатов двух номинаций «Лучшее мобильное приложение» — в категориях для физлиц и бизнеса.

Какие приложения банков признали лучшими

Для физлиц

В категории приложений для физических лиц в тройку лидеров вошло мобильное приложение àbank24, предлагающее бесплатные платежи для физлиц, персонализированную программу лояльности, уникальные карты «Мое авто» и «Потери врага», а также интегрированные в ежедневные финансовые действия донаты и сборы.

Почетное второе место занял приложение monobank Universal Bank. Приложение объединяет все финансовые сервисы в одном месте: пользователи имеют доступ к картам, кредитному лимиту, накоплениям, инвестициям и аналитикам расходов. Среди ключевых функций: Shake to Pay — для мгновенных переводов, Split Bill — для распределения общих затрат; персонализированный кешбэк, быстрая оплата услуг и интеграция с Apple Pay, Google Pay и Дія.Підпис.

Победу среди приложений для физлиц одержал ПУМБ.

СЕО Treeum Валерия Лунева вручила награду представителю ПУМБ директору Департамента разработок инновационных технологий ПУМБ Денису Воробьеву

Его мобильное приложение для финансовых операций в Украине и за рубежом:

более 150 сервисов, гибкий UX/UI с персонализацией, управление единым кредитным лимитом и услуга «Оплачивайте по частям» с оплатой через месяц;

также заявлена ​​крупнейшая в Украине программа лояльности: 200+ кешбэк-предложений, в том числе партнерские в один клик и уникальная программа для доноров крови;

выгодные персональные курсы валют, автообмен, подписка на курсы, 8 международных платежных систем, SWIFT, бесплатные валютные переводы между родственниками;

отдельные сервисы для украинцев за границей и повышенная защита от мошенничества.

Для бизнеса

Что касается бизнеса, то бронзовым призером в этой категории стал ПУМБ и его приложение «ПУМБ бизнес», полностью обеспечивающее дистанционное управление финансами компании. Открытие счета онлайн через Дію или ID карту занимает до 5 минут. Бизнес-банкинг предлагает следующие услуги:

биометрический доступ;

управление счетами и корпоративными картами;

выпуск виртуальных карт в разных валютах;

электронная подпись через QR-код;

онлайн-кредитование.

Серебро в номинации «Лучшее банковское мобильное приложение для бизнеса» получил monobank | Universal Bank. Бизнес-клиенты в приложении имеют полный контроль над финансами в реальном времени:

управление картами сотрудников, автоматизация выплат, аналитика доходов и расходов;

массовые переводы и зарплатные выплаты производятся в один клик, доступные Apple Pay и Google Pay, персональные лимиты и защита через Дія. Підпис;

уникальный кешбэк для бизнеса возвращает до 1% от выплат;

интерфейс со swipe жестами и быстрым доступом к платежам упрощает финансовый контроль.

Рейтинг возглавил государственный ПриватБанк с приложением «Приват24 для бизнеса», где клиентам доступно 12 категорий услуг.

Кроме традиционных банковских операций, есть такой функционал:

возможность получить информацию о налогах, актуальные реквизиты налоговой и уплатить налоги;

электронный документооборот, зарплаты и другие выплаты;

генерация квалифицированной подписи SmartID;

изменение в приложении тарифных планов РКО;

настройка биометрической идентификации;

оповещение и мониторинг информации о деловой репутации своих компаний и контрагентов;

АІ-сервис создания платежей по фото или тексту.

