Какие банки и по какому курсу предлагают купить валюту на депозит — Finance.ua
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Какие банки и по какому курсу предлагают купить валюту на депозит

Кредит&Депозит
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Какие банки и по какому курсу предлагают купить валюту на депозит
Какие банки и по какому курсу предлагают купить валюту на депозит
Национальный банк 21 июля разрешил коммерческим банкам продавать валюту гражданам с последующим ее размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте).
Какие банки предлагают такую услугу, рассказывает Finance.ua в материале Валюта на депозит: банки, комиссии, условия.
В первые дни после принятия решения банки с настороженностью отнеслись к идее Нацбанка. Крупнейшие украинские банки — ПриватБанк и Ощадбанк — сначала отказались от участия в этой программе.
Первыми, кто предложил такую возможность, были государственный Укргазбанк, Аккордбанк и ОТП Банк.
Менее чем за два месяца количество банков, открывающих конвертационный депозит, выросло до 27. Буквально на днях к ним добавились 28-й и 29-й банк: с 26 сентября такой депозит можно открыть и в банке Credit Agricole, и в ПриватБанке. Главный коммерческий банк страны решил присоединиться к остальным.
Полный список банков, предлагающих купить валюту на депозит:
Какие банки и по какому курсу предлагают купить валюту на депозит

По какому курсу можно купить валюту

Большинство банков из списка честно продают по курсу Национального банка +1% (т.е. 36,9343).
В то же время некоторые банки устанавливают свои внутренние курсы обмена, которые выше на 2-5%, чем межбанковский.
Чаще это на гривну на долларе больше (но все равно выгодно, поскольку в обменниках доллар продают гораздо дороже).
Условия оформления этого депозита каждый банк сформулировал под себя. Если у одних нет дополнительной комиссии, то у других она варьируется от 0,1 до 1%.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
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По материалам:
Finance.ua
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