Какие банки больше всего заработали и потратили — Finance.ua

Какие банки больше всего заработали и потратили Сегодня 08:19 — Фондовый рынок

Какие банки больше всего заработали и потратили, www.freepik.com

Банковский сектор остается одной из самых прибыльных отраслей Украины. В III квартале 2023 г. финансисты увеличивали темпы своих заработков, не наращивая реального кредитования экономики, но активно собирая средства вкладчиков и повышая себе зарплаты.

С имеющимся запасом прочности даже введенный 50-процентный налог на прибыль вряд ли усугубит ситуацию в нашей банковской системе. Минфин проанализировал ее работу из свежих финансовых отчетов Нацбанка.

Меньше убыточных банков и больше заработков у лидеров

В III квартале 2023 года количество убыточных банков в Украине сократилось с 8 до 6. Список неудачников оставили Юнекс Банк, Банк Портал и БТА Банк , работавшие в минус во II квартале. Прибавился к нему Первый инвестиционный банк, который из-за российского акционера (Евгений Гинер) работает под наблюдением АРМА (Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

Худший финансовый результат был зафиксирован в Правэкс Банке (-56 млн грн), а минимальный убыток показал Украинский банк реконструкции и развития (-1,1 млн грн). Худшая динамика у вышеупомянутого ПИБа, ранее работавшего с прибылью.

Совокупный минус убыточной 6-ки составил 154,7 млн ​​- на 38% хуже показателя II квартала.

Впрочем, 57 из 63 действующих банков показали на 1 октября 2023 прибыль (после налогообложения) в 110 млрд грн и перекрыли этот убыток.

Если говорить о прибыльных банках, то ухудшили свой финрезультат только два — Индустриалбанк и Банк Кредит Днепр , чьи заработки уменьшились на 18 млн грн (на 16,6%) и 29,8 млн грн (на 9,6%) соответственно, сравнивая с показателями ІІ кв. Все остальные структуры только увеличивали доход.

Наименьший прирост прибыли в июле-сентябре продемонстрировал Банк Траст-Капитал — всего 1,8% (на 66 тыс. грн — до 3,79 млн грн), а наибольший — Поликомбанк с показателем 818,9% (на 3,95 млн грн — до 4,4 млн грн). Для объективности: динамика оценивалась именно в процентах, что позволяет учитывать масштабы финучреждений и динамичность их развития.

В абсолютных показателях (млн грн) за этот же период сильнее всего доходность выросла у трех госструктур:

Приватбанк — на 13,6 млрд грн (на 45,8%) — до 43,4 млрд грн; Ощадбанк — на 7,3 млрд грн (на 107,3%) — до 14,2 млрд грн; Сенс Банк — на 3,4 млрд грн (на 160,5%) — до 5,6 млрд грн.

10-ка самых прибыльных банков не изменилась, сравнивая со II кв.: там все госбанки, 4 представителя западных финансовых групп и один банк с частным украинским капиталом. Небольшая перетасовка произошла только внутри этого рейтинга.

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