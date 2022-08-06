Какие б/у авто чаще всего продают в Украине во время войны (статистика) — Finance.ua
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Какие б/у авто чаще всего продают в Украине во время войны (статистика)

Технологии&Авто
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Какие б/у авто чаще всего продают в Украине во время войны (статистика)
Какие б/у авто чаще всего продают в Украине во время войны (статистика)
Полномасштабная война в Украине не уменьшила спрос на автомобили. Наоборот, украинцы стали активнее интересоваться машинами, особенно после введения бесплатной растаможки. Рынок авто с пробегом проанализировали на сайте OLX.
Если с 1 января по 24 февраля украинские автомобилисты 1,8 млн. раз искали машину с пробегом, то с апреля по июнь — 2,3 млн раз. Регионами-лидерами являются Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области. В марте на пятое место резко поднялась Ивано-Франковская область — это объясняется наплывом туда временно перемещенных граждан.

Предложение и цены на б/у авто в Украине

Хотя украинские автомобилисты в последнее время чаще выбирают кроссоверы, в предложении больше всего седанов. Причем, во время войны во Львовской и Ивано-Франковской областях этих авто стали продавать на 81,5% больше.
Бензиновых машин больше всего выставили на продажу в Киевской области (25,8 тыс. объявлений), а дизельных — во Львовской (13 тыс.). В этих же регионах и наибольшее предложение электромобилей (1,5 тыс.), а вот выбор гибридов самый широкий в Одесской области (620 шт.).
Больше всего в Украине продается автомобилей Volkswagen — этот бренд лидирует в Киевской (5875 объявлений), Львовской (4837) и Ивано-Франковской (2414) областях. В Одесской области на первом месте Toyota (1887 объявлений), а на Днепропетровщине — Daewoo (2575).
Также отмечается, что цены на б/у авто одной и той же модели могут существенно отличаться в разных регионах Украины.

Средние цены на популярные подержанные авто в Украине за апрель-июнь 2022 года (в гривне)

Днепропетровская Ивано-Франковская Киевская Львовская Одесская
Volkswagen Passat 2012 292 126 293 859 301 622 317 005 300 794
Toyota Camry 2008 283 042 199 431 272 539 259 385 273 467
Daewoo Lanos 2007 77 987 76 373 71 109 68 404 69 331
По материалам:
Фокус
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