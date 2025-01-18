Какие автомобили назвали лучшими в 2025 году (инфографика) — Finance.ua
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Какие автомобили назвали лучшими в 2025 году (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие автомобили назвали лучшими в 2025 году (инфографика)
Какие автомобили назвали лучшими в 2025 году (инфографика)
Эксперты назвали лучшие автомобили 2025 года в мире в рамках определения финалистов конкурса World Car of the Year. В список попали преимущественно недорогие модели. Жюри на этот раз сделало совсем небольшой акцент на электрификации.
В списке, состоящем из десяти финалистов, много кроссоверов — покупатели очень любят такие машины. Также есть несколько электромобилей и гибридных моделей. Детали опубликовали на сайте конкурса «Всемирный автомобиль 2025 года».
Какие автомобили назвали лучшими в 2025 году (инфографика)
Примечательно, что уже отдает жюри меньше приоритета электрифицированным моделям, которые прежде демонстрировали тенденцию к доминированию в таких списках. Впоследствии подобные машины стали доступнее, но интерес покупателей к ним снизился.
Среди десяти претендентов выберут победителя World Car of the Year 2025 в апреле.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Обозреватель
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