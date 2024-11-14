Какие авто украинцы покупали в октябре (инфографика) — Finance.ua

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Какие авто украинцы покупали в октябре (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие авто украинцы покупали в октябре (инфографика)
Какие авто украинцы покупали в октябре (инфографика)
В октябре украинцы и местные предприятия приобрели 5,5 тысячи новых легковых автомобилей. Это несколько больше, чем месяцем ранее, на 6,3%, но на подобную величину меньше, чем было зафиксировано год назад, в октябре 23-го: −7,2%.
Объемы торгов новыми легковушками за прошедшие 12 месяцев держались на среднем уровне около 5,8 тыс./мес., поэтому сейчас имеем почти среднестатистический объем.
Большинство новых легковых автомобилей, как обычно, в октябре (97,1%, 5295 шт.) были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки или переоборудованных из импортных машинокомплектов, составила 2,9% (157 шт.).
Покупателями новых авто преимущественно были физические лица (67%), доля приобретенных юридическими лицами легковых автомобилей составила 33%.
Среди марок больше всего на первую регистрацию были поданы легковушки с эмблемами Toyota, Renault и BMW. Вот Топ-10 производителей по итогам прошлого месяца:
Какие авто украинцы покупали в октябре (инфографика)
Среди отдельных моделей чаще всего автосалоны покидали Renault Duster, Toyota RAV4 и Honda M-NV. Так выглядит Топ-10 самых популярных новых легковушек октября:
Какие авто украинцы покупали в октябре (инфографика)

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Среди новых легковушек, переоборудованных или изготовленных в Украине и зарегистрированных в октябре (количественно они включены в общий рейтинг), в самые популярные вошли Skoda Karoq (60 шт.) и Skoda Kodiaq (43 шт.), выпускаемые на закарпатском заводе «Еврокар».
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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