Какие авто украинцам лучше не покупать в Европе — Finance.ua

Какие авто украинцам лучше не покупать в Европе Сегодня 05:50 — Личные финансы

Многие украинцы покупают автомобили в европейских странах и завозят затем в страну. Автомобильные эксперты решили составить список моделей авто на вторичном рынке стран Европы, которые кроме головной боли ничего нового владельцу не принесут, пишет uamotors.com.ua

В список попали автомобили, которые не рекомендуют покупать из-за частых проблем технического характера. Конечно, все они разнятся в зависимости от года выпуска, рынка и других факторов.

Топ-5 автомобилей, которые не могут похвастаться качеством и надежностью:

1. Fiat Punto

Больше всего проблем модель имеет с электроникой, ходовой и трансмиссией.

2. Alfa Romeo Giulia

У автомобиля проблемы с электроникой, двигателем и системой охлаждения.

3. Renault Megane

Также проблемы с электроникой, двигателем и ходовой.

4. Volkswagen Golf Mk5

Есть проблемы с коробкой передач, электроникой и тормозной системой.

5. Citroen C4

Модель имеет проблемы с электроникой, тормозной системой и сцеплением.

Автомобильные эксперты отмечают, что любой автомобиль может иметь проблемы, поэтому перед покупкой стоит очень тщательно его проверить.

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uamotors По материалам:

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