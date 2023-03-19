Какие авто украинцам лучше не покупать в Европе — Finance.ua
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Какие авто украинцам лучше не покупать в Европе

Личные финансы
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Многие украинцы покупают автомобили в европейских странах и завозят затем в страну. Автомобильные эксперты решили составить список моделей авто на вторичном рынке стран Европы, которые кроме головной боли ничего нового владельцу не принесут, пишет uamotors.com.ua.
В список попали автомобили, которые не рекомендуют покупать из-за частых проблем технического характера. Конечно, все они разнятся в зависимости от года выпуска, рынка и других факторов.
Топ-5 автомобилей, которые не могут похвастаться качеством и надежностью:
1. Fiat Punto
Больше всего проблем модель имеет с электроникой, ходовой и трансмиссией.
2. Alfa Romeo Giulia
У автомобиля проблемы с электроникой, двигателем и системой охлаждения.
3. Renault Megane
Также проблемы с электроникой, двигателем и ходовой.
4. Volkswagen Golf Mk5
Есть проблемы с коробкой передач, электроникой и тормозной системой.
5. Citroen C4
Модель имеет проблемы с электроникой, тормозной системой и сцеплением.
Автомобильные эксперты отмечают, что любой автомобиль может иметь проблемы, поэтому перед покупкой стоит очень тщательно его проверить.
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По материалам:
uamotors
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