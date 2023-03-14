Какие авто с пробегом можно купить сейчас за $4000-5000 — Finance.ua

Какие авто с пробегом можно купить сейчас за $4000-5000 Сегодня 21:03 — Личные финансы

В ценовом диапазоне $4000-5000 на украинском авторынке есть наибольшее количество предложений, с немалой долей всех — 8,7%. Конечно, рассчитывать на покупку авто класса премиум или в возрасте 2-3 года тоже не стоит, пишет auto.ria . Ведь такие финансовые рамки касаются именно доступных автомобилей, поэтому по возрасту в основном в подборке будут модели с годом выпуска ориентировочно от 2000 до 2012 (этот параметр будет указан для каждой модели). Можно отыскать и более «свежие» варианты, такие тоже встречаются в упомянутом бюджете.

Итак, далее — десятка вариантов легковушек, на покупку которых вполне хватит суммы около $4-5 тыс. и выбор которых самый большой на auto.ria.

1. Opel Astra

У продажу — 660 шт.

Диапазон г.в. — 2003...2009

2. Skoda Fabia

У продажу — 650 шт.

Диапазон г.в. — 2001...2012

3. Renault Megane

У продажу — 600 шт.

Диапазон г.в. — 2003...2008

4. Chevrolet Aveo

У продажу — 460 шт.

Диапазон г.в. — 2006...2008

5. Chevrolet Lacetti

У продажу — 450 шт.

Диапазон г.в. — 2004...2008

6. Ford Focus

У продажу — 370 шт.

Диапазон г.в. — 2004...2008

7. Skoda Octavia

У продажу — 340 шт.

Диапазон г.в. — 2000...2008

8. Renault Scenic

У продажу — 330 шт.

Диапазон г.в. — 2003...2007

9. Volkswagen Golf

У продажу — 320 шт.

Диапазон г.в. — 2000...2005

10. Mitsubishi Lancer

У продажу — 310 шт.

Диапазон г.в. — 2004...2008

Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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