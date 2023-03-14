Какие авто с пробегом можно купить сейчас за $4000-5000 — Finance.ua

Какие авто с пробегом можно купить сейчас за $4000-5000
В ценовом диапазоне $4000-5000 на украинском авторынке есть наибольшее количество предложений, с немалой долей всех — 8,7%. Конечно, рассчитывать на покупку авто класса премиум или в возрасте 2-3 года тоже не стоит, пишет auto.ria. Ведь такие финансовые рамки касаются именно доступных автомобилей, поэтому по возрасту в основном в подборке будут модели с годом выпуска ориентировочно от 2000 до 2012 (этот параметр будет указан для каждой модели). Можно отыскать и более «свежие» варианты, такие тоже встречаются в упомянутом бюджете.
Итак, далее — десятка вариантов легковушек, на покупку которых вполне хватит суммы около $4-5 тыс. и выбор которых самый большой на auto.ria.
1. Opel Astra
- У продажу — 660 шт.
- Диапазон г.в. — 2003...2009
2. Skoda Fabia
- У продажу — 650 шт.
- Диапазон г.в. — 2001...2012
3. Renault Megane
- У продажу — 600 шт.
- Диапазон г.в. — 2003...2008
4. Chevrolet Aveo
- У продажу — 460 шт.
- Диапазон г.в. — 2006...2008
5. Chevrolet Lacetti
- У продажу — 450 шт.
- Диапазон г.в. — 2004...2008
6. Ford Focus
- У продажу — 370 шт.
- Диапазон г.в. — 2004...2008
7. Skoda Octavia
- У продажу — 340 шт.
- Диапазон г.в. — 2000...2008
8. Renault Scenic
- У продажу — 330 шт.
- Диапазон г.в. — 2003...2007
9. Volkswagen Golf
- У продажу — 320 шт.
- Диапазон г.в. — 2000...2005
10. Mitsubishi Lancer
- У продажу — 310 шт.
- Диапазон г.в. — 2004...2008
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