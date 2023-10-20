Какие авто регистрируют украинцы в Чехии — Finance.ua

Какие авто регистрируют украинцы в Чехии Сегодня 19:14

В Чехии за первую половину октября зарегистрировано 3886 автомобилей на украинских номерах, сообщили в Минтрансе. Это примерно десятая часть расчетного количества украинских автомобилей в стране. У беженцев, владельцев или пользователей таких автомобилей, есть время до конца года, чтобы провести регистрацию.

С января следующего года управление украинским транспортным средством без регистрации будет считаться правонарушением, за которое налагается штраф до 30 тысяч чешских крон.

Среди зарегистрированных украинских автомобилей лидирует Volkswagen, за ним следуют Škoda, Renault, Ford и Hyundai. Шестое место занимает Mercedes-Benz, за ним следует Opel. Больше всего зарегистрированных автомобилей — Škoda Octavia — более 150 единиц, затем VW Passat — более 100 единиц, по нескольку Transporter и Golf. Пятое место — у Ford Focus, шестое — Renault Megane и седьмое — VW Caddy. Есть даже около двух десятков Daewoo Lanos. Вопреки сложившимся среди чехов стереотипам, что «украинцы ездят на дорогих марках», таких в реестре мало — лишь несколько BMW, Mazda 6 или Audi.

Регистрацию украинских транспортных средств проводят в местных органах власти с расширенными полномочиями. Как правило, этот отдел называется Registr vozidel.

Эта регистрация упрощенная и бесплатная по сравнению с классической регистрацией в реестре транспортных средств.

Регистрация украинских транспортных средств в Чехии была введена в основном для контроля над нарушениями. Речь идет, например, о рассылке штрафов с радаров или страховых вопросах. Пользователь автомобиля должен указать свой адрес в Чехии. Он не обязательно должен быть владельцем транспортного средства. Пользователи могут зарегистрировать автомобили в любом муниципальном учреждении (местном органе власти) с расширенными полномочиями.

Впрочем, как сообщает Минтранс, изменение не касается обязательного страхования ответственности за ущерб в случае аварии. Этим автомобилям остаются оригинальные украинские регистрационные номера. Они и дальше находятся в украинской системе государственной регистрации транспортных средств, и поэтому должны быть должным образом застрахованы в Украине. Это касается страхования гражданской ответственности транспортных средств, а также страхования от несчастных случаев.

uamedia По материалам:

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